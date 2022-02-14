Президент підписав указ про День єднання

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День єднання.

Про це він сказав під час свого відеозвернення, опублікованого увечері у понеділок, 14 лютого.

“Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам’ять”, – заявив глава держави.

“Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися. Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!”, – додав президент.

Текст документу “Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства” вже з’явився на сайті ОПУ.

З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість постановляю:

1. Оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання.

У цей день:

підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконати о 10.00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

2. Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема:

забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України;

створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз’яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян;

прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

3. Державним органам забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов’язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій”.

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