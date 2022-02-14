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Зеленський виступив зі зверненням до українців. ВІДЕО

14/02/2022 19:52

Президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверенням до українського народу.

Воно опубліковане увечері в понеділок, 14 лютого, на його сторінці у ФБ.

“Великий народе великої країни! Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи”, – заявив президент.

“Ми прагнемо миру й хочемо розв’язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому. Ми впевнені в наших збройних силах, та наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка”, – продовжив глава держави.

“Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам’ять”, – резюмував президент.

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