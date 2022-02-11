“Заховався в очерет”: Чаус розповів, як тікав із полону

Колишній суддя Микола Чаус під час виявлення його в селі Мазурівка. Фото: телеграм Андрія Цаплієнка

Екссуддя Микола Чаус, якого в 2021 році викрали з Молдови, розповів слідчим Служби безпеки України, як тікав з полону, вистрибнувши з човна у річку і ховаючись в очереті.

Про це у п’ятницю, 11 лютого, пише “Українська правда”, з посиланням на текст офіційних свідчень Чауса, що він дав під присягою.

За твердженням екссуді, приблизно на 126-ий день утримання йому сказали привести себе в порядок, погодували і дали одяг, щоб переодягнутися. Він вважав, що його повезуть в СБУ “здаватись”.

Чауса з маскою на голові посадили в автомобіль. У дорозі екссудя подумав, що його везуть вбивати. Кілька разів авто зупинялось, а чоловіки із супроводу відкривали багажник. Їхали загалом близько 7-8 годин.

Зрештою двоє чоловіків, один крупніший, інший – худорлявий, завели викраденого суддю в резиновий човен, що лежав на березі водойми. Ще кілька людей лишились на березі з автівкою.

За якийсь час чоловіки супроводу почали панікувати, оскільки човен пропускав воду. І Чаус вирішив, скориставшись їхньою розгубленістю, тікати.

Далі пряма мова екссудді:

“Я схопив кремезнішого з чоловіків… за одяг та потяг його в воду. Я впав у воду спиною вперед, а він впав зверху. Винирнувши, я одразу відплив в сторону…

Кремезніший чоловік вчепився за човна, і я зрозумів, що він не вміє плавати. Було темно, десь вже після 00 год.

Кремезніший сказав худорлявому, щоб він схопив мене за футболку, однак я її зняв та залишив у воді… Я кілька разів вдарив кремезнішого чоловіка…

Я почав плисти і через кілька хвилин приплив до берега… та заховався в очерет попід берегом…

Я через втому та пережитий стрес заснув. Коли я прокинувся, почало світати. Однак ні автомобіля, ні човна, як і всіх ти осіб, на тому березі вже не було. Я почав чекати, коли здійметься вітер, щоб рухатися в очереті, не здіймаючи зайвих звуків…

Пройшовши так через очерет десь загалом 45 метрів, я вийшов з нього і побачив велике поле соняшників… Я йшов… поки поле соняшників не закінчилося. Там я побачив невелику посадку з деревами і дорогу за нею.

Підійшовши до дороги, я побачив знак-вказівник синього кольору, на якому було зазначено “Чернівці 6″… Я пішов за напрямком, вказаним на знаку, думаючи, що рухаюсь в обласний центр – місто Чернівці.

Пройшовши десь 2 кілометри, я зупинив молоковоз. Водієм був літній чоловік був з вусами, сідий, говорив українською мовою. Я запитав, чи підвезе він мене до селища, зазначивши, що грошей у мене немає. Він погодився, і я сів до нього в автомобіль.

Проїхавши приблизно 10-15 хвилин (молоковоз їхав повільно), ми прибули… Я зрозумів, що ці Чернівці – не обласний центр, а звичайне селище”.

Читайте також:

На перше судове засідання у ВАКС Чаус прийшов у бронежилеті

Нагадаємо, 30 липня 2021 року стало відомо, що екссуддю Чауса, після його викрадення з Молдови навесні, виявили в селі Мазурівка на Вінниччині. За даними ЗМІ, з рук поліції він перейшов до Служби безпеки України. СБУ привезла Чауса до Києва мікроавтобусом. Співробітники НАБУ влаштували гонитву за мікроавтобусом СБУ та намагалися забрати Чауса силою з будівлі Служби безпеки – оскільки саме Національне антикорупційне бюро розслідує справу екссуді та розшукує його. Утім, з СБУ Чауса не віддали.

Адвокат Ростислав Кравець заявляв, що його не пускають до підзахисного і не кажуть, де він. Однак 1 серпня Кравець заявив, що Чаус знайшовся в СБУ, і спецслужба його “захищає”, адже екссудді загрожує небезпека.

Передісторія

9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. доларів (тоді – понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних. При цьому виявилося, що гроші він зберігав у скляних банках на ділянці.

Чаус 11 серпня 2016 року не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді. Тоді ж у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Чаус втік до Криму. НАБУ оголосило суддю в розшук 12 вересня.

30 вересня адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму.

28 лютого 2017 року Чауса затримали в Молдові.

Вища рада правосуддя звільнила Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва.

Вважалося, що в часи Порошенка суддя Микола Чаус перебував “на гачку” Банкової. На посаді судді він займався багатьма резонансними справами. Він ухвалював рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому “Юра Єнакіївський” зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії до Монако.

У лютому 2020 року тодішній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що справа Чауса готується до передачі в суд.

Президент Молдови Ігор Додон відмовив Миколі Чаусу в наданні політичного притулку. Чаус оскаржив це рішення в суді. Розгляд тривав понад два роки, однак у березні 2021 року вища судова палата Молдови винесла остаточний вердикт – остаточна відмова.

Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

3 квітня 2021 року з’явилася інформація від адвоката про викрадення Миколи Чауса в Молдові групою чоловіків.

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, і вони вже перетнули кордон з Україною.

17 травня з’явилося відеозвернення, в якому викрадений 3 квітня у Кишиневі Микола Чаус заявляє, що готовий дати свідчення, а саме викрадення начебто інсценував заради безпеки.

19 травня суддя-втікач записав нове звернення, де анонсував передачу доказів його нібито викрадення, яке було в 2016 році.

Припускають, що команда Зеленського хоче використати Чауса для якихось свідчень проти Петра Порошенка.

Читайте також:

“Втік і пройшов пішки пів сотні кілометрів”: в суді Микола Чаус заявив, що його хотіли вбити