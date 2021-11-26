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На перше судове засідання у ВАКС Чаус прийшов у бронежилеті

26/11/2021 10:21

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус прийшов у бронежилеті на підготовче судове засідання у справі про отримання ним хабаря.

Фотографії Чауса в суді під час засідання у п’ятницю, 26 листопада, опублікувало видання “Судовий репортер”.

Справу про хабар Чауса розглядає колегія суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з суддею Євгеном Круком.

Його судитимуть за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу – хабарництво.

Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м’якше покарання, і дав їй п’ять років умовно.

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Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, після його викрадення з Молдови навесні, виявили в селі Мазурівка на Вінниччині. За даними ЗМІ, з рук поліції він перейшов до Служби безпеки України. СБУ привезла Чауса до Києва мікроавтобусом. Співробітники НАБУ влаштували гонитву за мікроавтобусом СБУ та намагалися забрати Чауса силою з будівлі Служби безпеки – оскільки саме Національне антикорупційне бюро розслідує справу екссуді та розшукує його. Утім, з СБУ Чауса не віддали.
Адвокат Ростислав Кравець заявляв, що його не пускають до підзахисного і не кажуть, де він. Однак 1 серпня Кравець заявив, що Чаус знайшовся в СБУ, і спецслужба його “захищає”, адже екссудді загрожує небезпека.

Як повідомляла “Новинарня“, 9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. доларів (тоді – понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних. При цьому виявилося, що гроші він зберігав у скляних банках на ділянці.

Чаус 11 серпня 2016 року не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді. Тоді ж у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Чаус втік до Криму. НАБУ оголосило суддю в розшук 12 вересня.
30 вересня адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму.
28 лютого 2017 року Чауса затримали в Молдові.

Вища рада правосуддя звільнила Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва.

Вважалося, що в часи Порошенка суддя Микола Чаус перебував “на гачку” Банкової. На посаді судді він займався багатьма резонансними справами. Він ухвалював рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому “Юра Єнакіївський” зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії до Монако.

У лютому 2020 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що справа Чауса готується до передачі в суд.

Президент Молдови Ігор Додон відмовив Миколі Чаусу в наданні політичного притулку. Чаус оскаржив це рішення в суді. Розгляд тривав понад два роки, однак у березні 2021 року вища судова палата Молдови винесла остаточний вердикт – остаточна відмова.

Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

3 квітня 2021 року з’явилася інформація від адвоката про викрадення Миколи Чауса в Молдові групою чоловіків.

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, і вони вже перетнули кордон з Україною.

17 травня з’явилося відеозвернення, в якому викрадений 3 квітня у Кишиневі Микола Чаус заявляє, що готовий дати свідчення, а саме викрадення начебто інсценував заради безпеки.

19 травня суддя-втікач записав нове звернення, де анонсував передачу доказів його нібито викрадення, яке було в 2016 році.

Припускають, що команда Зеленського хоче використати Чауса для якихось свідчень проти Петра Порошенка.

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