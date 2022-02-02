2UP, Trident чи УПА: читачі “Новинарні” придумали назви для союзу України, Британії й Польщі

Читачі фейсбук-сторінки “Новинарні” запропонували десятки варіантів назви для військово-політичного альянсу України, Великої Британії та Польщі, що був заанонсований цього тижня.
Свої варіанти вони залишали в коментарях на заклик видання.
Одразу кілька юзерів висунули пропозиції назвати нову спілку скорочено 2UP або U2P.
Також серед пропозицій – такі варіанти, як Trident, 3D, PUB, Тріанта, UPK, Брукпол, в найчастіше – УПА (що навряд чи прийнятно для Варшави).
Є серед запропонованих назв і жартівливі.
Євгеній Юрійович
U2P
Iryna Stupnytska
PUB (Poland, Ukraine, Britain)
Rustam Muzhaylo
Треба назвати союз Тризуб – Trident
А скорочено – 3D (Democracy, Dignity, Defence)
Dmitry Koublitsky
PUUK або PUB якщо латинськими літерами або ПУБ – кирилицею
Helg Forester
У. П. А. – Україна, Польща, Англія
Павло Приставський
БРИПОЛУК
Valentyna Briazgunova
БрУкПол
Oleksandr Atamaniuk
Тріанта
Борис Гарасимів
Ukraine, Poland and Kingdom. So, therefore we have UPK
Anatoliy Hlodan
ПОЛ.Б.У .
Victor Voznyuk
УБОП?)
Oleksandr Kuz’menko
2UP, UPU
Нагадаємо, офіційне оголошення про створення нового військово-політичного союзу України, Польщі та Великої Британії, призначене на 1 лютого, перенесли через хворобу глави британського МЗС Ліз Трасс. Вона захворіла на коронавірус.
Минулого тижня сторони закінчували фіналізувати деталі угоди про новий формат тристоронньої співпраці.
Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання Британією і Польщею зброї Україні.
Відомо, що в МЗС України також думають над скороченою назвою альянсу. Наразі Україна входить у такі альянси та організації, як “Люблінський трикутник” – із Польщею і Литвою, “Квадрига” – з Туреччиною, “Асоційоване тріо” – з Грузією і Молдовою, ГУАМ – із Грузією, Азербайджаном і Молдовою.
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