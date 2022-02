2UP, Trident чи УПА: читачі “Новинарні” придумали назви для союзу України, Британії й Польщі

Читачі фейсбук-сторінки “Новинарні” запропонували десятки варіантів назви для військово-політичного альянсу України, Великої Британії та Польщі, що був заанонсований цього тижня.

Свої варіанти вони залишали в коментарях на заклик видання.

Одразу кілька юзерів висунули пропозиції назвати нову спілку скорочено 2UP або U2P.

Також серед пропозицій – такі варіанти, як Trident, 3D, PUB, Тріанта, UPK, Брукпол, в найчастіше – УПА (що навряд чи прийнятно для Варшави).

Є серед запропонованих назв і жартівливі.

Євгеній Юрійович

U2P

Iryna Stupnytska

PUB (Poland, Ukraine, Britain)

Rustam Muzhaylo

Треба назвати союз Тризуб – Trident

А скорочено – 3D (Democracy, Dignity, Defence)

Dmitry Koublitsky

PUUK або PUB якщо латинськими літерами або ПУБ – кирилицею

Helg Forester

У. П. А. – Україна, Польща, Англія

Павло Приставський

БРИПОЛУК

Valentyna Briazgunova

БрУкПол

Oleksandr Atamaniuk

Тріанта

Борис Гарасимів

Ukraine, Poland and Kingdom. So, therefore we have UPK

Anatoliy Hlodan

ПОЛ.Б.У .

Victor Voznyuk

УБОП?)

Oleksandr Kuz’menko

2UP, UPU

Нагадаємо, офіційне оголошення про створення нового військово-політичного союзу України, Польщі та Великої Британії, призначене на 1 лютого, перенесли через хворобу глави британського МЗС Ліз Трасс. Вона захворіла на коронавірус.

Минулого тижня сторони закінчували фіналізувати деталі угоди про новий формат тристоронньої співпраці.

Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання Британією і Польщею зброї Україні.

Відомо, що в МЗС України також думають над скороченою назвою альянсу. Наразі Україна входить у такі альянси та організації, як “Люблінський трикутник” – із Польщею і Литвою, “Квадрига” – з Туреччиною, “Асоційоване тріо” – з Грузією і Молдовою, ГУАМ – із Грузією, Азербайджаном і Молдовою.

Читайте також:

Понад 60% громадян підтримують ідею створення військово-політичного союзу Британії, України та Польщі, – соціологія