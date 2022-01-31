Новий “троїстий союз”: Україна, Британія і Польща створюють безпековий альянс

Орієнтовно у вівторок під час саміту в Києві може бути формалізовано новий політично-безпековий альянс. Його утворять Україна, Велика Британія та Польща.

Як повідомляла “Новинарня“, польська сторона повідомила про візит до Києва 1 лютого глави уряду РП Матеуша Моравецького. А глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував одночасний приїзд прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

За даними “ВВС News Україна”, минулого тижня сторони закінчували фіналізувати деталі угоди про новий формат тристоронньої співпраці.

Про важливість цього рішення свідчить той факт, що попередньо планувалося, що домовленість оголосять 31 січня під час візиту до Києва міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс. Але ранг зустрічі було підвищено до керівника уряду.

Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання Британією зброї Україні.

Показово, що позаминулого тижня Лондон надав Україні приголомшливі 2 тисячі протитанкових ракетних установок NLAW ближнього бою та анонсував нові поставки летальної зброї. А уряд у Варшаві саме 31 січня перервав паузу й оголосив про рішення прислати в Україну велику партію летальної оборонної зброї та військового обладнання.

Головними завданнями регіонального альянсу мають стати як протидія російській загрозі, так і спільна робота, пише “BBC News Україна”.

Співрозмовники видання в дипломатичних колах вказують, що новий тристоронній формат взаємодії Лондона, Варшави та Києва Україна ініціювала не так давно – на початку грудня, під час візиту Володимира Зеленського до Лондона.

Цей союз, який наразі не має назви, має стати частиною ширшої стратегії України зі створення малих альянсів: “Люблінський трикутник” (Україна-Польща-Литва), “асоційоване тріо” (Україна, Грузія, Молдова), “квадрига” (Україна-Туреччина).

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вперше заговорила про новий альянс 21 січня в Австралії, оголосивши імовірний склад учасників “троїстого союзу”.

А британські аналітики одразу намалювали дуже показову політичну карту майбутнього утворення, дуже схожу на “повітряний міст” постачання британської зброї до Києва в останні тижні.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у розмові з “ВВС News Україна” “порадив дочекатись 31 січня”, але непрямо підтвердив підготовку до укладення союзу.

Він уточнив, що це “не зовсім НАТО на трьох”. “Але це, дійсно, спроба знайти друзів, партнерів і допомогу у цей критичний момент”, – заявив посол.

За словами Пристайка, Україна у своїх діях має “виходити з готовності окремих членів НАТО допомагати вже зараз”.

Він нагадав, що саме Британія стає дедалі серйознішим союзником України: це й постачання протитанкової зброї, й угода про стратегічне партнерство, і домовленості на два мільярди доларів, будівництво катерів та морських баз.

У Британії є свої інтереси у цій частині Європи. “Після виходу з ЄС вони взяли на озброєння концепцію “глобальної Британії”. Вони бачать свій інтерес, їм потрібен такий друг, як Україна. Типова аналогія – це серйозні відносини між Польщею та Британією. Україна в очах британців – це потужна держава на іншому боці європейського континенту”, – вважає Пристайко.

Експерт Олександр Краєв також зазначає, що такий союз – це частина стратегії Британії з відновлення впливу у світі та регіоні після “брекзиту” та “політичні амбіції Британії”. Окрім того, три країни найактивніше в Європі протидіють російській загрозі та мають “питання” і певні претензії до Брюсселя.

“Тому такий союз трьох може виступити своєрідною Малою Антантою, як це було на початку XX століття, коли Центральна та Східна Європа утворила малий блок і поділяли цілі великої Антанти”, – вважає Краєв.

Заступник директора ради зовнішньої політики “Українська призма” Сергій Герасимчук пояснив, яку вигоду з альянсу отримує Польща: “Це ставить їх в один ряд з британцями, посилює в рамках Європейського Союзу і демонструє, що Польща залучає Британію до виконання безпекових завдань, в яких є інтерес всього ЄС”.

Також, попри “історичні” суперечки з Києвом, Польща зацікавлена в українській безпеці – “щоб не було великого кордону з РФ, якщо її окупують чи Київ піде в обійми Росії”.

Експерти прогнозують, що залучення Лондона у регіональний альянс – тільки перший крок до посилення Британії у регіоні. І Україна має отримати від цього неабияку вигоду та допомогу для зменшення загрози від Москви.

“До альянсу можуть залучати більше країн східного флангу. Для Британії в довгостроковій перспективі це буде позиціюванням себе як основного спонсора захисту східного флангу НАТО, це нова геополітична позиція”, – наголошує Краєв.

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