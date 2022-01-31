Британія не планує відправляти бойові підрозділи в Україну в разі вторгнення РФ, – міністр

Велика Британія не планує направляти в Україну свої бойові підрозділи в разі вторгнення російських військ.
Про це заявила очільниця британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс заявила в інтерв’ю BBC.
Вона назвала “дуже малоймовірною” можливість того, що в разі вторгнення Росії британські військовослужбовці воюватимуть разом з українськими.
Проте запевнила, що Велика Британія надає й надаватиме Україні всю допомогу, на яку буде здатна.
Передусім ідеться про зброю, яку британці вже передали українському війську, а також про жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення.
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В інтерв’ю Sky News Трасс наголосила, що наближеним до Кремля олігархам “не буде куди ховатися” від цих санкцій.
“Нам критично важливо запобігти [подальшому вторгненню російських військ в Україну], це пріоритет номер один”, – наголосила пані міністр.
Вона розповіла, що на наступному тижні в Британії оголосять про вдосконалення законодавства щодо санкцій, яке дозволить зачепити більше інтересів наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб та компаній.
“Під санкції зможе потрапити будь-яка компанія, що має значення для Кремля і російського режиму. Олігархам Путіна чи російським компаніям, які долучені до підтримання російської влади, не буде де ховатися”, – заявила Трасс.
При цьому очільниця МЗС не виключила можливої конфіскації майна російських олігархів у Британії.
“Жоден із варіантів не знятий з обговорення. Ми не збираємося вдаватися у деталі, проти кого саме і як ми можемо застосувати санкції”, – зазначила вона.
На запитання щодо потенційного впливу таких санкцій на іноземні інвестиції у Британії, Трасс зауважила, що “найважливіше – захистити свободу і демократію, і це більш важливо, ніж фінансові питання”.
Як писала “Новинарня“, на цьому тижні міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс відвідає Україну. За даними британських ЗМІ, візит може розпочатися вже в понеділок, 31 січня. Після цього Трасс вирушить у Москву.
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