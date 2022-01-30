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Велика Британія готова до масштабного розгортання сил НАТО через імовірний наступ Росії

30/01/2022 14:31

Велика Британія розглядає можливість масштабного розгортання сил НАТО в рамках плану зміцнення кордонів Європи у відповідь на скупчення Росією військ на кордоні з Україною.

Про це заявив уряд країни в суботу, 29 січня, передає британське видання Reuters.

Британія також заявила про негайне введення санкцій проти Росії у відповідь на будь-яке нове вторгнення до України.

У рамках стримування російської агресії прем’єр-міністр Борис Джонсон прилетить до України наступного тижня та матиме телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

“Джонсон розглядає найбільшу можливу пропозицію членам оборонного пакту НАТО в країнах Скандинавії та Балтії, яка подвоїть чисельність військ і відправить оборонну зброю до Естонії”, – повідомили в офісі прем’єр-міністра.

“Цей пакет надішле Кремлеві чіткий меседж – ми не терпітимемо їхню дестабілізуючу діяльність і завжди стоятимемо разом з нашими союзниками по НАТО перед обличчям російської ворожості. Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання по всій Європі наступного тижня, аби ми змогли підтримати наших союзників по НАТО”, – повідомив у своїй заяві Борис Джонсон.

Міністри закордонних справ і оборони Сполученого Королівства найближчими днями також відправляться до Москви на перемовини з росіянами задля дипломатичного стримування російської агресії.

Нагадаємо, цього тижня президент Джо Байден заявив про готовність США перекинути свої війська до Східної Європи.

Як писала “Новинарня“, 24 січня стало відомо, що міністерство оборони США привело у стан підвищеної бойової готовності близько 8 500 американських військових для можливого швидкого дислокування їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Раніше американське видання The New York Times поінформувало, що президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч солдатів, а також військових кораблів і літаків союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи на тлі наростання загрози російського вторгнення в Україну.

Попереднього тижня Лондон надав Україні близько 2 тисяч протитанкових ракетних установок NLAW ближнього бою та анонсував нові поставки летальної зброї.

підготував: Владислав Крамаренко

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