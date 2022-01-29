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США скоро перекинуть війська у Східну Європу, – Байден

29/01/2022 11:43

Президент США Джо Байден заявив, що “найближчим часом” Сполучені Штати перекинуть війська в країни Східної Європи, які входять у НАТО.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс Філд (Joint Base Andrews), повертаючись із поїздки до Піттсбурга, пише The Hill.

“Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи в країни НАТО… Не дуже багато“, – повідомив Байден.

Як писала “Новинарня“, 24 січня стало відомо, що міністерство оборони США привело у стан підвищеної бойової готовності близько 8 500 американських військових для можливого швидкого дислокування їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Раніше американське видання The New York Times поінформувало, що президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч солдатів, а також військових кораблів і літаків союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи на тлі наростання загрози російського вторгнення в Україну.

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