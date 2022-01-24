США приготувалися розгорнути в Європі 8,5 тис. бійців, – ЗМІ

За даними з Пентагону, близько 8,5 тис. американських військових перебувають у підвищеній бойовій готовності для розгортання в найкоротші терміни на тлі зростання напруженості навколо України.

Про це ввечері в понеділок, 24 січня, повідомило ВВС.

У повідомленні йдеться: “Росія продовжує заперечувати планування військових дій проти України, незважаючи на скупчення 100 тисяч військовослужбовців поблизу її кордонів.

Президент Байден провів відеоконференцію з європейськими союзниками в понеділок, аби західні держави виробили спільну стратегію проти російської агресії.

У Пентагоні заявили, що наразі не прийнято рішення щодо введення військ [до країн Східної Європи]. Це станеться лише в тому випадку, якщо військовий альянс НАТО вирішить активувати сили швидкого реагування, “або якщо розвинуться інші ситуації” навколо нарощування російських військ”.

“Державний секретар оборони США Ллойд Остін ухвалив рішення збільшити рівень бойової готовності близько 8,5 тисяч американських військовослужбовців до “підвищеного” через російський тиск у Європі. У разі потреби, завдяки збільшеному режиму підвищеної готовності, ці 8,5 тисяч військових можуть бути швидко дислоковані на території наших країн-союзників у Східній Європі. Ці підрозділи є частиною сил швидкого реагування НАТО”, – сказав на брифінгу речник МО США Джон Кірбі.

За його словами, наразі ці бійці дислокуються на території Сполучених Штатів.

Він додав, що розгортання в самій Україні не планується“.

Зазначається, що деякі члени НАТО, включаючи Данію, Іспанію, Болгарію та Нідерланди, вже надсилають винищувачі та військові кораблі для зміцнення оборони в регіоні Східної Європи.

Як відомо, окрім президента Джо Байдена, у понеділок у відеозв’язку мали взяти участь прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда та глава НАТО Єнс Столтенберг, лідери ЄС Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель.

Нагадаємо, напередодні американське видання The New York Times поінформувало, що президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч солдатів, а також військових кораблів і літаків союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи на тлі наростання загрози російського вторгнення в Україну.

Читайте також:

Демонстрація солідарності: глави МЗС країн ЄС розглядають пропозицію провести саміт у Києві