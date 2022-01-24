СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3870370 +12915
Летальні випадки:
99282 +67
Одужали:
3585338 +2430
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17523330 (+26131). Оновлено: 08:30 24.01.2022
Home / Світ / Європа / Демонстрація солідарності: глави МЗС країн ЄС розглядають пропозицію провести саміт у Києві

Демонстрація солідарності: глави МЗС країн ЄС розглядають пропозицію провести саміт у Києві

24/01/2022 23:08

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав пропозицію румунського колеги провести зустріч глав МЗС Євросоюзу в Києві.

Про це Кулеба написав у твіттері в понеділок, 24 січня.

Таким чином Кулеба схвалив пропозицію глави МЗС Румунії Богдана Ауреску.

Той повідомив, що виступив із такою ініціативою на засіданні глав МЗС ЄС у понеділок. На думку Ауреску, проведення зустрічі в українській столиці мало б продемонструвати солідарність з Україною.

“Дорогий друже, дякую за цю чудову ідею. Раніше в грудні я закликав партнерів України саме до таких дій: візитів до України в січні-лютому. Ми будемо раді вітати глав дипломатії країн ЄС у Києві для проведення засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС”, – написав Кулеба.

Після засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що така пропозиція прозвучала на зустрічі, пише “Європравда”.

“Так, це була одна із пропозицій. Чому б і ні?” – сказав Боррель у відповідь на запитання журналістів.

Він зазначив, що міністри можуть зустрітися “будь-де, і в Києві теж”,  якщо буде єдність із цього питання.

Читайте також:
Євросоюз не планує евакуювати родини дипломатів із України

Унікальних переглядів: 77
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Демонстрація солідарності: глави МЗС країн ЄС розглядають пропозицію провести саміт у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав пропозицію румунського колеги провести зустріч глав МЗС Євросоюзу в Києві. Про це Кулеба написав у твіттері в понеділок, 24 січня. Таким чином...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse