Демонстрація солідарності: глави МЗС країн ЄС розглядають пропозицію провести саміт у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав пропозицію румунського колеги провести зустріч глав МЗС Євросоюзу в Києві.

Про це Кулеба написав у твіттері в понеділок, 24 січня.

Таким чином Кулеба схвалив пропозицію глави МЗС Румунії Богдана Ауреску.

Той повідомив, що виступив із такою ініціативою на засіданні глав МЗС ЄС у понеділок. На думку Ауреску, проведення зустрічі в українській столиці мало б продемонструвати солідарність з Україною.

“Дорогий друже, дякую за цю чудову ідею. Раніше в грудні я закликав партнерів України саме до таких дій: візитів до України в січні-лютому. Ми будемо раді вітати глав дипломатії країн ЄС у Києві для проведення засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС”, – написав Кулеба.

Dear friend @BogdanAurescu, thank you for this great idea. I called on Ukraine’s partners earlier in December to do exactly this: high-level visits to Ukraine in January-February. We’re ready to welcome EU foreign ministers in Kyiv for a meeting of EU Foreign Affairs Council #FAC https://t.co/5abI64wZXA

