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В Україну приїде глава МЗС Великої Британії

25/01/2022 16:23

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наступного тижня відвідає Україну.

Про це вона заявила на слуханнях у парламенті, інформує на Reuters у вівторок, 25 січня.

“Наступного тижня я відвідаю Україну”, – сказала Трасс.

Британська урядовиця також повторила своє твердження про те, що нове вторгнення Російської Федерації в Україну буде величезною стратегічною помилкою.

“Подальше військове вторгнення Росії в Україну було б величезною стратегічною помилкою і потягло б за собою серйозні збитки російській економіці, включаючи скоординовані санкції” – заявила Ліз Трасс.

Водночас, за словами міністерки, британські війська навряд чи будуть розгорнуті для виконання бойових завдань в Україні.

Відповідаючи на запитання про можливе введення військ для виконання бойових завдань, Трасс відповіла: “Навряд чи будуть такі обставини”.

Вона додала, що Британія працює над тим, щоб Україна мала необхідну оборонну зброю та підготовку, а також підтримку міжнародної спільноти.

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