В Україну приїде глава МЗС Великої Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наступного тижня відвідає Україну.
Про це вона заявила на слуханнях у парламенті, інформує на Reuters у вівторок, 25 січня.
“Наступного тижня я відвідаю Україну”, – сказала Трасс.
Британська урядовиця також повторила своє твердження про те, що нове вторгнення Російської Федерації в Україну буде величезною стратегічною помилкою.
“Подальше військове вторгнення Росії в Україну було б величезною стратегічною помилкою і потягло б за собою серйозні збитки російській економіці, включаючи скоординовані санкції” – заявила Ліз Трасс.
Водночас, за словами міністерки, британські війська навряд чи будуть розгорнуті для виконання бойових завдань в Україні.
Відповідаючи на запитання про можливе введення військ для виконання бойових завдань, Трасс відповіла: “Навряд чи будуть такі обставини”.
Вона додала, що Британія працює над тим, щоб Україна мала необхідну оборонну зброю та підготовку, а також підтримку міжнародної спільноти.
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