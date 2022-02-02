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Польща передає Україні новітні ПЗРК “Перун”

02/02/2022 16:19

Польща передасть Україні новітні переносні зенітні ракетні комплекси “Перун” (ПЗРК “Piorun”).

Як написав у своєму твітері міністр оборони Республіки Польщі Маріуш Блащак, відповідне рішення ухвалила Рада міністрів.

“Хороші новини. На моє прохання Рада Міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси”, – написав урядовець у середу, 2 лютого.

ПЗРК “Перун” є глибокою модернізацією польських комплексів “Grom”, який виробляє компанія Mesko. В ході модернізації чутливість інфрачервоної головки самонаведення збільшили в чотири рази, пише “Мілітарний”.

Ракета має бойову частину 1,82 кг і може вражати цілі на висоті до 4000 м і дальності до 6500 м.

“Перун” може вражати малі повірятні цілі, такі як БПЛА, за рахунок безконтактного підриву.

Раніше Міністерство оборони Польщі уклало контракт на поставку 420 комплексів національній армії. ПЗРК почали надходити до Війська Польського у 2019 році.

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