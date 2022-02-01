СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4095263 +30768
Летальні випадки:
100395 +192
Одужали:
3631580 +8835
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18113574 (+67886). Оновлено: 08:25 01.02.2022
Home / Україна / Політика / Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину

Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину

01/02/2022 15:51

Офіційне оголошення про створення нового військово-політичного союзу України, Польщі та Великої Британії перенесли через хворобу глави британської дипломатії Ліз Трасс.

Про це у вівторок, 1 лютого, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у фейсбуці.

“Інформація про новий малий альянс Україна – Польща – Велика Британія вже просочилася в публічний простір декілька днів тому і активно, навіть ажіотажно, в ньому крутиться. Тому настав час внести трохи ясності”, – написав він.

За словами Кулеби, з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці у жовтні 2021 року виступила Україна.

“Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю – вірте в свою державу”, – закликав він.

Міністр висловив вдячність колегам із Британії та Польщі Ліз Трасс і Збіґневу Рау, “які активно відгукнулися, і закипіли тристоронню роботу по лінії МЗС трьох країн, у яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок”.

За словами Кулеби, цей новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності.

“Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами Європейського Союзу і НАТО. Вони потрібні нам уже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Усі вони успішно розвиваються, набувають ваги, уже сьогодні приносять Україні конкретні переваги”, – зауважив міністр.

Кулеба наголосив, що новий формат не прив’язаний до локальної географії й представляє собою об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

“Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Російської Федерації, але й великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом”, – додав очільник МЗС.

За словами Кулеби, зробити перше офіційне оголошення про створення нового формату міністерствами закордонних справ трьох країн планувалося на середу, 2 лютого, у межах візиту до Києва глави МЗС Великої Британії.

“На жаль, вона захворіла на COVID-19, і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат”, – зазначив Кулеба.

Читайте також:
Понад 60% громадян підтримують ідею створення військово-політичного союзу Британії, України та Польщі, – соціологія

Унікальних переглядів: 227
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину

Офіційне оголошення про створення нового військово-політичного союзу України, Польщі та Великої Британії перенесли через хворобу глави британської дипломатії Ліз Трасс. Про це у вівторок, 1 лютого, заявив міністр закордонних...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse