Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Офіційне оголошення про створення нового військово-політичного союзу України, Польщі та Великої Британії перенесли через хворобу глави британської дипломатії Ліз Трасс.

Про це у вівторок, 1 лютого, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у фейсбуці.

“Інформація про новий малий альянс Україна – Польща – Велика Британія вже просочилася в публічний простір декілька днів тому і активно, навіть ажіотажно, в ньому крутиться. Тому настав час внести трохи ясності”, – написав він.

За словами Кулеби, з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці у жовтні 2021 року виступила Україна.

“Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю – вірте в свою державу”, – закликав він.

Міністр висловив вдячність колегам із Британії та Польщі Ліз Трасс і Збіґневу Рау, “які активно відгукнулися, і закипіли тристоронню роботу по лінії МЗС трьох країн, у яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок”.

За словами Кулеби, цей новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності.

“Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами Європейського Союзу і НАТО. Вони потрібні нам уже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Усі вони успішно розвиваються, набувають ваги, уже сьогодні приносять Україні конкретні переваги”, – зауважив міністр.

Кулеба наголосив, що новий формат не прив’язаний до локальної географії й представляє собою об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

“Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Російської Федерації, але й великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом”, – додав очільник МЗС.

За словами Кулеби, зробити перше офіційне оголошення про створення нового формату міністерствами закордонних справ трьох країн планувалося на середу, 2 лютого, у межах візиту до Києва глави МЗС Великої Британії.

“На жаль, вона захворіла на COVID-19, і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат”, – зазначив Кулеба.

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