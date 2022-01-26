НАТО представило власну відповідь на вимоги Росії

Єнс Столтенберг

Керівництво Північноатлантичного альянсу паралельно зі США передало свою письмову відповідь Росії на ультиматум щодо “гарантій безпеки”.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу ввечері в середу, 26 січня, передає “Ліга“.

За словами генсека НАТО, зараз “настав критичний момент” для євроатлантичної безпеки. Росія продовжує нарощувати військові сили навколо України. Столтенберг закликав Росію до негайної деескалації ситуації.

У НАТО наразі не бачать деескалації, і в цьому контексті ще складніше шукати політичне вирішення ситуації.

“НАТО закликає Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови”, – сказав генсек Альянсу.

За його словами, європейська безпека ґрунтується на повазі. І якщо Україна та Грузія хочуть вступити до НАТО, необхідно поставитися до цього з повагою. Якщо Фінляндія не хоче вступити до НАТО, то до цього також слід поставитися з повагою. Росіяни не мають вказувати країнам, як поводитися.

Крім того, Єнс Столтенберг запропонував Росії налагодити пряму лінію зв’язку, щоб уникнути “випадкових” інцидентів.

Генсек НАТО заявив, що поки залишається можливість домовитись із Росією, але “ми не наївні”.

Він анонсував посилення присутності НАТО у Балтійському та Чорноморському регіонах. Також Столтенберг наголосив на необхідності більшої прозорості у тому, що стосується військових навчань.

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Як відомо, в грудні 2021 року російська влада оприлюднила свої пропозиції щодо “гарантій безпеки”, запропонувавши обговорити їх зі США. Москва розраховує, що не буде подальшого розширення НАТО на схід, що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією. Згодом в МЗС РФ заявляли про те, що “гарантії безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії. Зокрема представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Держави Альянсу в Брюсселі відмовили Росії в задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО, присутності військ Альянсу на його східному фланзі та деескалації навколо України. Росіяни ж не погодилися на деескалацію біля кордонів України та заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог.

При цьому США і НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу.

На тлі подальших загроз Кремля Україні США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

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