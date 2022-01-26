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Блінкен розповів про зміст відповіді США на вимоги РФ

26/01/2022 20:31

Відповідь США на російські вимоги щодо “гарантій безпеки” у Європі включає занепокоєння Вашингтона через дії РФ та пропозиції американської сторони.

Про це в середу, 26 січня, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він виступив на брифінгу невдовзі після того, як посол США в Росії Джон Салліван передав до МЗС у Москві текст американського послання.

За словами Блінкена, Вашингтон не публікуватиме текст документу, щоб мати простір для закритих переговорів. Але зміст документа співвідноситься з тим, що США говорили на цю тему публічно.

Під час брифінгу Блінкена запитали, чи містить документ чітке “ні” з боку США на російські вимоги щодо подальшого нерозширення НАТО та невступу України до Альянсу.

Глава Держдепартаменту заявив, що у письмових відповідях США повторили те, що казали до цього публічно: “Ми відстоюватимемо принцип “відкритих дверей” НАТО. І, як я неодноразово казав, ми залишимося віддані цьому зобов’язанню. Документ дає однозначну відповідь на деякі ключові принципи, яких ми дотримуємося… Це стосується політики “відкритих дверей”, – цитує Блінкена “Новое время”.

Також Блінкен заявив, що готовий зустрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим найближчим часом і обговорити подальші кроки щодо “гарантій безпеки”.

За словами глави Держдепу, в переданому росіянам документі є “позитивні моменти”, над якими можна працювати за готовності Москви.

Вашингтон бачить можливість для прогресу в переговорах в таких сферах: режим контролю над озброєннями, зокрема питання розміщення ракет у Європі, а також способи збільшити прозорість та стабільність.

Рішення про подальші кроки залишається за Росією, але США готові до будь-яких сценаріїв, сказав Блінкен.

“Ми продовжуємо в координації з європейськими партнерами роботу щодо жорстких економічних санкцій… Ми розробляємо план дій, здатний вплинути і який матиме високу ціну для російської економіки та фінансової системи”, – додав він.

Як відомо, в грудні 2021 рок російська влада оприлюднила свої пропозиції щодо “гарантій безпеки”, запропонувавши обговорити їх зі США. Москва розраховує, що не буде подальшого розширення НАТО на схід, що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією. Згодом в МЗС РФ заявляли про те, що “гарантії безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії. Зокрема представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Держави Альянсу в Брюсселі відмовили Росії в задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО, присутності військ Альянсу на його східному фланзі та деескалації навколо України. Росіяни ж не погодилися на деескалацію біля кордонів України та заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог.

При цьому США і НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу.

На тлі подальших загроз Кремля Україні США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

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