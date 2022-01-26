США передали Росії відповідь на вимогу “гарантій безпеки”

Фото: Комерсант

Посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви про гарантії безпеки.

Про це надвечір 26 січня написали центральні російські ЗМІ, інформація також є на сайті зовнішньополітичного відомства РФ.

Видання “Комерсант” опублікувало фото Саллівана, який із папкою документів прямує до МЗС РФ. Невдовзі він вийшов із будівлі.

Росіяни вимагали від США письмово відреагувати на їхній безпековий ультиматум. Зокрема Росія запропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов’язання, що “виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав”.

Крім того, Росія пропонує відмовитись “від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії”. Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Напередодні агентство Bloomberg розповіло, що американська відповідь на російські пропозиції може містити перелік сфер, які США та НАТО готові обговорювати з Росією та перелік дій та вчинків Росії, які викликають занепокоєння в Європи.

Як зазначало видання, навряд чи у своїй відповіді США будуть обговорювати вимоги російської сторони.

Як писала “Новинарня“, 21 січня Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

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