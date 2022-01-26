США врахували позицію України у відповіді РФ про “гарантії безпеки”, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати Америки планують направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про це заявив глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує “Європейська правда” в середу, 26 січня.

“Наша позиція врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині Україні не викликають наших заперечень”, – сказав Кулеба.

Як писала “Новинарня“, 21 січня Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

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