“Не тема для переговорів”: у НАТО відкинули вимогу РФ про виведення військ із Румунії та Болгарії

НАТО відкидає вимогу Росії щодо виведення військ Альянсу з Болгарії та Румунії.

Про це в інтерв’ю Digi 24 заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, пише “Ліга“.

“Наша відповідь була і залишається чіткою і прозорою – це не тема для переговорів“, – прокоментував Джоане вимоги Росії.

Заступник генсекретаря зазначив, що це компетенція НАТО – визначати, де саме і в якій конфігурації розміщувати свої війська.

“Це не справа РФ – як і ми не вказуємо Росії, де розміщувати або не розміщувати її сили на її території“, – наголосив Джоане.

Вимогу Росії заступник генсека Північноатлантичного Альянсу назвав “анахронічною”. За його словами, такі ультиматуми є поверненням у ті часи, коли ще можна було погрожувати військовим вторгненням сусідній суверенній, незалежній та демократичній державі в Європі.

“Це – реальна червона лінія, а не та, про яку говорить голова дипломатії Москви [Сергій Лавров]”, – зауважив Джоане.

Як писала “Новинарня“, 21 січня Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

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