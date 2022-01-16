Перед поверненням в Україну Порошенко пояснив, чому Зеленський його переслідує

Петро Порошенко у Варшаві

Лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко вважає, що президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за держзраду через падіння свого рейтингу або щоб відволікти увагу від проблем в енергетиці.

Про це п’ятий президент заявив на брифінгу у Варшаві 16 січня, передає “Українська правда”.

Там Порошенко зустрівся з медійниками напередодні анонсованого повернення до Києва.

Він зазначив, що не може точно відповісти на питання, чому Зеленський вирішив порушити проти нього справу, але має кілька версій.

Першою причиною, на думку експрезидента, може бути падіння рейтингу Зеленського у грудні. Другою – намагання відволікти увагу від проблем в енергетиці, адже, за словами Порошенка, в Україні порожні склади вугілля і проблеми з газом. Він підкреслив, що Зеленський купує електроенергію в Білорусі, а вугілля – в Росії.

При цьому Петро Порошенко переконаний, що для його арешту немає жодних підстав.

“Я повертаюся в Україну, щоб боротися за Україну, а не щоб боротися з Зеленським”, – заявив він, додавши, що Зеленський для нього – опонент, а не ворог.

Також експрезидент зазначив, що в Україні ініціюватиме позачергову сесію Верховної Ради через загрозу російського вторгнення.

“Всі говорять про агресію в європейських парламентах, а ми не можемо скликати позачергову сесію Верховної Ради”, – сказав він.

Як відомо, Петро Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави. На цей час його прибічники скликають масову акцію в аеропорту “Жуляни”, щоб підтримати експрезидента. Здогадно, його можуть затримати в аеропорту.

На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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