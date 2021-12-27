Після 8 місяців на війні: 93-тя бригада “Холодний Яр” вийшла із зони ООС

Фото: пресслужба 93 омбр

93-тя окрема механізована бригада ЗСУ “Холодний Яр” повернулася із зони проведення ООС до пункту постійної дислокації.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться на ФБ-сторінці підрозділу в понеділок, 27 грудня.

“Майже вісім місяців наші воїни захищали територіальну цілісність та незалежність України від російської агресії на Приазов’ї”, – зазначає пресслужба 93 омбр.

Урочисті заходи з нагоди повернення “холодноярців” із фронту відбудуться у вівторок, 28 грудня, в смт Черкаському Новомосковського району Дніпропетровської області. Вони розпочнуться о 10:00 із вшанування пам’яті полеглих в зоні ООС біля пам’ятника загиблим воїнам. Після цього в гарнізонному будинку офіцерів керівництво бригади та високі гості привітають “холодноярців” із поверненням із фронту та вручать нагороди бійцям, які героїчно проявили себе під час виконання бойових завдань.

Як повідомляла “Новинарня“, за час ротації 2021 року в Донецькій області, у районі Докучаєвська, Новотроїцького, Гранітного, Мироного й Чермалика, внаслідок бойових дій загинули п’ятеро військових “Холодного Яру” – офіцери Юрій Письменний, Богдан Бродовський, сержант Георгій Халіков, солдати Дмитро Товчигречка, Валерій Геровкін.

Також 93 омбр під час боїв у районі Гранітного та Старомар’ївки перша з підрозділів ЗСУ запросила підтримку ударних БПЛА “Байрактар” і увійшла в “сіру зону” в Старомар’ївці.

“Новинарня” робила репортаж, побувавши в гостях у “холодноярців” під час ротації.

Читайте також:

93-тя бригада розповіла зворушливу історію про 1100-річний дуб Максима Залізняка і комбрига Брижинського

“Головне – не втратити контакт із противником”. Велике інтерв’ю з комбригом 93 омбр Дмитром Брижинським перед новою ротацією