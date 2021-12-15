Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, – ЗМІ

Володимир Зеленський із Марією Левченко і її чоловіком Олександром Гогілашвілі

Родина скандального ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружини, помічниці президента Марії Левченко, отримала охорону Служби безпеки України. Хоча за посадами вона для них не була передбачена.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, опублікованому у вівторок, 14 грудня.

У листопаді журналісти зафіксували біля комплексу “Парковий”, де засідала фракція “Слуга народу”, броньований Chevrolet Suburban.

Із машини вийшов хлопчик і чоловік. Поїхала з “Паркового” дитина вже на машині Mazda 3, зареєстрованій на секретарку президента Володимира Зеленського Марію Левченко.

Журналісти з’ясували, що броньоване авто – з партії, що надійшла у 2019 році на баланс СБУ. А чоловік у ньому – співробітник спецпідрозділу “Альфа”.

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Із офіційної відповіді СБУ на запит Bihus.Info випливає, що родині Левченко-Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

“У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація щодо осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі”, – йдеться в повідомленні.

Інформацію про те, що родину Гогілашвілі охороняє “Альфа”, журналісти також отримали ще від одного правоохоронного органу.

“Альфа” СБУ може надавати охорону учасникам кримінального провадження. Цим подекуди користуються як шпариною посадовці, яким не передбачена держохорона. У таких випадках для отримання охорони від одного з правоохоронних органів використовується кримінальне провадження про нібито загрозу життю. Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена”, – йдеться в матеріалі Bihus.Info.

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Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко. У нього підтвердили російське громадянство.

Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з урядової посади.

За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”.

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