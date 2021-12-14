“Був заступник – нема заступника”: Арахамія прокоментував російське громадянство Гогілашвілі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: "РБК-Україна"

Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що не бачить великого суспільного значення у розслідуванні ймовірної наявності російського громадянства в звільненого з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це нардеп сказав на брифінгу за результатами засідання фракції “Слуга народу” у понеділок, 13 грудня, передає “Укрінформ”.

“Чесно кажучи, я не бачу такого великого суспільного значення цього процесу. Ну, був заступник – немає зараз заступника. Рухаємося далі”, – відповів Арахамія на запитання, чи зацікавлена ​​монобільшість розслідувати призначення на посаду заступника міністра внутрішніх справ людини, яка може мати громадянство Росії.

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Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко. У нього підтвердили російське громадянство.

Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з урядової посади.

За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”.

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