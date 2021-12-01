СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3450341 +11960
Летальні випадки:
86532 +557
Одужали:
2972192 +26160
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15917165 (+48076). Оновлено: 08:13 01.12.2021
Home / Україна / Політика / Зеленський внесе у Раду законопроєкт про подвійне громадянство

Зеленський внесе у Раду законопроєкт про подвійне громадянство

01/12/2021 12:14

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство для українців, які мешкають за кордоном.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави заявив під час послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України в середу, 1 грудня.

“Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів”, – сказав Зеленський.

Він акцентував, що вперше українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми “українського походження”, а українського громадянства, рівними українцями.

“І це також частина незалежності”, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Зеленський на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку під час робочого візиту до США пообіцяв запровадити подвійне громадянство для українців, які мешкають за кордоном.

Читайте також:
Україна могла б обміняти Медведчука, якби він мав громадянство Росії, – Зеленський

Унікальних переглядів: 47
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ ліквідувала ботоферму із шести тисяч акаунтів, що працювала на розхитування протестних настроїв

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка “обслуговувала” ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже шістьома тисячами ботів. Про це в середу, 1 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse