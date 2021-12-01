Зеленський внесе у Раду законопроєкт про подвійне громадянство

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Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство для українців, які мешкають за кордоном.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави заявив під час послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України в середу, 1 грудня.

“Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів”, – сказав Зеленський.

Він акцентував, що вперше українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми “українського походження”, а українського громадянства, рівними українцями.

“І це також частина незалежності”, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Зеленський на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку під час робочого візиту до США пообіцяв запровадити подвійне громадянство для українців, які мешкають за кордоном.

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