Україна могла б обміняти Медведчука, якби він мав громадянство Росії, – Зеленський

Віктор Медведчук

Україна могла б розглянути можливість обміну в Росію кума Путіна Віктора Медведчука, підозрюваного в держзраді, якби Москва підтвердила, що той має російське громадянство.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV, передає “Українська правда” 17 жовтня.

“Пан Медведчук – громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія підтвердила, що в пана Медведчука є російське громадянство (ну, наприклад, цілком можливо), то ми б із задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянули можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні”, – сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання ведучого, президент зазначив, що Росія прямо не заявляла свої вимоги “залишити в спокої” Медведчука.

“Прямих речей не було”, – сказав Зеленський.

Як інформувала “Новинарня“, 13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутатові від “ОПЗЖ” Вікторові Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Перед тим, 11 травня, правоохоронці повідомили про підрозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України) двом народним депутатам від “ОПЗЖ” – Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.

Перша підозра стосується трьох епізодів.

Перший: фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Підприємство “Нові проєкти” з орбіти нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем Глибока.

Другий: Медведчук у серпні 2020 року передав інформацію Тарасові Козаку, який був у РФ, про розташування прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.

Третій: підготовка обома фігурантами проєкту під назвою “Промінь”. Йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього “Променя” планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику держави, поширювати пропаганду.

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.

12 жовтня Печерський суд відправив Медведчука під домашній арешт, хоча обвинувачення клопотало про арешт у СІЗО з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

Читайте також:

“Якщо Медведчук винен – треба його судити, а не порушувати Конституцію”: звернення групи “1 грудня” щодо верховенства права