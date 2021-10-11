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Медведчуку вручили клопотання про арешт чи альтернативу застави в один мільярд

11/10/2021 15:40

Клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн вручено народному депутату фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктору Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом.

Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомив його колега з фракції Ренат Кузьмін.

“Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один 1 млрд грн. Це при тому, що Медведчук уже перебуває під домашнім арештом, його не порушує, і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на тяжчий”, – написав Кузьмін у своєму Telegram-каналі в понеділок.

Він зазначив, що раніше до Медведчука згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України було застосовано санкції, йому було заборонено здійснювати будь-які фінансові операції.

“А тепер вимагає внести заставу, завідомо знаючи, що перерахувати він її не зможе, навіть якщо і збере потрібну суму: банк просто не прийме платіж через заборону РНБО”, – написав нардеп.

На своїй сторінці у ФБ Кузьмін оприлюднив знімок клопотання за підписом генерального прокурора України Ірини Венедіктової. Документ передбачає запобіжний захід у рамках терміну досудового розслідування – до 19 листопада.

Раніше про клопотання про арешт чи мільярдну заставу повідомляла і генпрокурорка Ірина Венедіктова на спільному з головою СБУ Іваном Бакановим брифінгу в п’ятницю, 8 жовтня.

Інформацію про факт вручення клопотання повідомили 11 жовтня і в офісі генпрокурора.

“Підозрюваному (Віктору Медведчуку – ред.) справді вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання пі вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень”, – сказала представниця пресслужби у коментарі “Радіо Свобода”.

Вона зазначила, що наразі невідомо, коли суд розглядатиме це клопотання.

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Як інформувала “Новинарня“, 13 травня Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід народному депутатові від “ОПЗЖ” Вікторові Медведчуку – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета (до 9 липня 2021 року).

11 травня правоохоронці повідомили про підрозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України) народним двом депутатам від “ОПЗЖ” – Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.

Підозра стосується трьох епізодів.
Перший: фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Підприємство “Нові проєкти” з орбіти Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем “Глибока”.
Другий: Медведчук у серпні 2020 року передав інформацію Тарасові Козаку, який був у РФ, про розташування прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.
Третій: підготовка обома фігурантами проєкту під назвою “Промінь”.  Йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього “Променя” планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику держави, поширювати пропаганду.

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Україна

Медведчуку вручили клопотання про арешт чи альтернативу застави в один мільярд

Клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн вручено народному депутату фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктору Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Про це в...

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