Медведчукові оголосили нову підозру в державній зраді й сприянні тероризму

Нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук

Народному депутату від “Опозиційної платформи – За життя” Вікторові Медведчуку оголосили нову підозру.

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, інформує пресслужба СБУ.

Нова підозра в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

За версією слідства, йдеться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Зокрема, після того, як Російська Федерація захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

Як зазначають у СБУ, Росія мала плани зірвати реалізацію цих контрактів.

“За посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в нашій країні”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що згодом за сприяння Віктора Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

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“Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами “схеми”. Моє чітке переконання – ці люди мають понести заслужене і законне покарання за ту шкоду, яку вони завдали державі. Тому що їхні дії – це підрив енергетичної незалежності України”, – заявив на брифінгу голова СБУ Іван Баканов, пише “Ліга”.

Очільник СБУ та генпрокурорка Ірина Венедіктова оприлюднили низку аудіозаписів, що нібито підтверджують існування “вугільної схеми” та зацікавленість у ній влади РФ. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук, який, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади.

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Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України.

Зокрема, за посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена Сергія Кузяри) на окупованій території було обрано два фактично нечинні вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників угрупувань “Л/ДНР”, їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля.

Ці питання узгоджувалися, зокрема з ватажками бойовиків, заявляють у СБУ.

За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

“Слідство володіє серйозним масивом доказів, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до угрупувань “Л/ДНР” і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо) згодом були реалізовані”, – наголосив Баканов.

Він зазначив, що слідство триває, опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам.

СБУ продовжує це розслідування у співпраці з офісом генпрокурора і ДБР.

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Як інформувала “Новинарня“, 13 травня Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід народному депутатові від “ОПЗЖ” Вікторові Медведчуку – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета (до 9 липня 2021 року).

11 травня правоохоронці повідомили про підрозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України) народним двом депутатам від “ОПЗЖ” – Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.

Підозра стосується трьох епізодів.

Перший: фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Підприємство “Нові проєкти” з орбіти Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем “Глибока”.

Другий: Медведчук у серпні 2020 року передав інформацію Тарасові Козаку, який був у РФ, про розташування прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.

Третій: підготовка обома фігурантами проєкту під назвою “Промінь”. Йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього “Променя” планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику держави, поширювати пропаганду.

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