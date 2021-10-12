Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у “вугільній” справі про держзраду

Віктор Медведчук, фото Watchers Media

Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу народному депутату від “Опозиційної платформи — за життя” Вікторові Медведчуку на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень і залишив його під цілодобовим домашнім арештом.

Таке рішення суддя Віта Бортницька ухвалила у вівторок, 12 жовтня, передає Watchers Media.

“У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою щодо Медведчука відмовити. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід – домашній арешт”, – сказала суддя.

Відтак, Медведчука відправили на домашній арешт до 7 грудня. Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві.

Прокуратура, як відомо, клопотала про тримання Медведчука під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільярд гривень.

Як писала “Новинарня“, 8 жовтня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні тероризму. Справа стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

За версією слідства, йдеться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Зокрема, після того, як Російська Федерація захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

Як зазначають у СБУ, Росія мала плани зірвати реалізацію цих контрактів.

“За посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в нашій країні”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що згодом за сприяння Віктора Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

За даними слідства, за посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена Сергія Кузяри) на окупованій території було обрано два фактично нечинні вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників угрупувань “Л/ДНР”, їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля.

Ці питання узгоджувалися, зокрема з ватажками бойовиків, переконані в спецслужбі.

За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

Як інформувала “Новинарня“, 13 травня Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід народному депутатові від “ОПЗЖ” Вікторові Медведчуку – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета (до 9 липня 2021 року).

11 травня правоохоронці повідомили про підрозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України) народним двом депутатам від “ОПЗЖ” – Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.

Підозра стосується трьох епізодів.

Перший: фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Підприємство “Нові проєкти” з орбіти Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем “Глибока”.

Другий: Медведчук у серпні 2020 року передав інформацію Тарасові Козаку, який був у РФ, про розташування прихованого підрозділу ЗСУ та його особовий склад.

Третій: підготовка обома фігурантами проєкту під назвою “Промінь”. Йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього “Променя” планувалося збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику держави, поширювати пропаганду.

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