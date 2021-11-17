Зрив зустрічі міністрів нормандського формату: МЗС РФ оприлюднило диплистування, викривши саме себе

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало листування між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та керівниками зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом з приводу підготовки зустрічі в “нормандському форматі”.

Як передає “Новинарня“, відповідне повідомлення з лінком на pdf-файл з’явилося на сайті МЗС Росії в середу, 17 листопада.

Російське відомство зазначило, що публікує листи Лаврова “з метою недопущення подальших спекуляцій” через те, що “останнім часом позиція Росії, її роль у внутрішньоукраїнському врегулюванні і підходи до проведення можливої міністерської зустрічі в нормандському форматі спотворені”.

Як можна побачити з листів, колізія точиться навколо проєкту підсумкової заяви, автором якої виступило МЗС Росії. У ньому Лавров всіляко намагається спонукати Париж і Берлін до закликів на адресу Києва напряму контактувати з Донецьком і Луганськом, вирішувати питання з так званими “представниками ОРДЛО” в СЦКК тощо. Також у проєкті містилася критика на адресу України за відсутність такої співпраці, за закони про дердавну мову, освіту, права корінних народів та ін. Війна на Донбасі називалася “внутріукраїнським конфліктом”, чинилася спроба показати спільну заяву саміту Україна-ЄС як таку, що “не сприяє врегулюванню” “внутріукраїнського конфлікту” і т.д.

Перший лист Лаврова Ле Дріану й Маасу датований 29 жовтня. Остання відповідь глав МЗС Франції та Німеччини в бік Москви з цього приводу була надана 4 листопада. Париж і Берлін підготували власний проєкт заяви, який кардинально розходиться з російським.

Західні партнери України зауважили в листі до Лаврова: “У вашому проєкті знайшла відображення велика кількість оцінок, з якими Німеччина та Франція не можуть погодитись: зокрема, тези про “внутріукраїнський” конфлікт або посередницьку роль Росії поруч з ОБСЄ в Тристоронній контактній групі. У тексті також містяться положення, які, безсумнівно, не знайдуть підтримки серед країн “нормандського формату”, в т.ч. “налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом”. Крім того, у проєкті відсутня згадка про потребу надати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ можливість повного виконання свого мандату і з цією метою – надійного та безпечного доступу до всієї території України”.

Пропонуючи порядок денний до зустрічі, вони вказали такі пункти: стабілізація режиму припинення вогню і суворе спостереження за виконанням “Заходів із посилення режиму припинення вогню” від 22 липня 2020 року; повернення до розгляду питань, що стосуються реалізації узгоджених підсумків Паризького саміту глав держав Н4 2019 року з метою забезпечення прогресу у сфері гуманітарних проблем та безпеки; обговорення правових і політичних аспектів, перелічених у Мінських угодах; визначення підходів до подальших всеохопних дій щодо врегулювання конфлікту.

Таким чином, Ле Дріан і Маас фактично відкинули російський проєкт та висловили переконання, що саме подані Німеччиною і Францією пропозиції повинні скласти основу подолання спірних питань, пов’язаних з імплементацією Мінських угод.

Зрештою зустріч міністрів, планована на 11 листопада в Парижі, не відбулася – як тепер очевидно, через неприйняття Москвою пропозицій решти сторін “нормандської четвірки”.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч міністрів у “нормандському форматі” нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді, та через насичений графік.

Після цього Франція заявила, що наполягає на проведенні “нормандської” зустрічі глав МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем звинуватив Москву в деструктивному підході до переговорів у нормандському форматі.

Читайте також:

Подальша доля нормандського формату – під великим питанням, – речник Зеленського

Путін не розуміє, що не виконала РФ за Мінськими угодами, але нібито хоче зустрічі в нормандському форматі