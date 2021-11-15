Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, – начштабу оборони Британії

Британський генерал Нік Картер. Фото: Andrew Matthews/PA

Збройні сили мають бути готові до війни з Російською Федерацією.

Про це заявив начальник штабу оборони Британії генерал Нік Картер, пише The Guardian.

Він наголосив, що Росія тепер є більшою загрозою для Східної Європи, ніж тоді, коли він приступив до виконання своїх обов’язків – вісім років тому.

Сер Картер наголосив, мовляв, “явно сподівався”, що війни з Росією не буде, і не вірив, що ця держава хоче фізичної війни, але НАТО має бути готове до будь-якого сценарію.

Зазначається, що Картер не вірить, що президент РФ Володимир Путін справді хоче “гарячої війни” із Заходом, але “росіяни хочуть спробувати досягти мети тоншими способами”.

Нік Картер також сказав, що ситуація на кордоні Білорусі та України була “класичним відволіканням уваги” з боку російського уряду, яке тривало “роками, роками та роками”.

Нагадаємо, 14 листопада видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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