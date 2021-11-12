Зеленський переговорив з прем’єром Грузії про умови утримання Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.

Про це у п’ятницю, 12 листопада, інформує пресцентр Банкової.

“Глава держави порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права. Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський акцентував увагу на необхідності надання доступу до Міхеіла Саакашвілі його матері та близьким.

З огляду на стан здоров’я громадянина України глава держави також висловив прохання розглянути можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі українських лікарів.

“Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян”, – додав Володимир Зеленський.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

11 листопада адвокат Саакашвілі повідомив, що його підзахисний припинив голодування.

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