5 років справі “севастопольських диверсантів”: попри надії на обмін, троє кримчан залишаються бранцями Кремля

Олексій Бессарабов та Володимир Дудка під час "суду" в Севастополі. Фото: Радіо Свобода

У вівторок, 9 листопада, виповнюється п’ять років відтоді, як у Севастополі окупаційна влада за сфабрикованим звинуваченням затримала українців Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудку.

За версією ФСБ Росії, вони нібито входили до “диверсійно-терористичної групи Міноборони України, яка готувала диверсії на військових об’єктах Криму”.

Бессарабов та Дудка, попри тиск і тортури, своєї вини не визнали. І отримали від підконтрольного Росії Севастопольського міського “суду” по 14 років ув’язнення в колонії суворого режиму кожен. Окрім того, Бессарабов мав сплатити штраф у розмірі 300 тисяч рублів, а Дудка – 350 тисяч.

Обоє незаконно засуджених оскаржили вирок, проте 15 жовтня 2019 року Верховний суд затвердив рішення першої інстанції. Після цього їх етапували на Ставропілля.

Натомість Штибліков погодився на угоду зі слідством. Як припускає друг усіх трьох “диверсантів” Петро Лакійчук, ймовірно, на такий крок чоловік пішов заради сім’ї, під тиском та шантажем російських силовиків. У результаті Штибліков отримав “усього лише” 5 років колонії і сьогодні-завтра мав би вийти на волю, адже п’ятирічний термін завершився.

Проте російське “правосуддя” жорстоко посміялося зі своєї жертви. Уже одразу після згоди на співпрацю зі слідством до нього не пустили незалежних адвокатів. А в грудні 2020 року Дмитрові висунули нове обвинувачення – у “державній зраді”.

Санкція за цією статтею передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.

Напередодні п’ятої річниці ув’язнення, 8 листопада 2021-го, Дмитрові виповнився 51 рік.

Завтра тато міг бути вже вдома. Але цього не буде. Бо у серпні минулого року завели нову справу…” – “Не можу повірити, що вже п’ятий день народження тато проводить у в’язниці далеко від усіх нас. В якийсь момент була смиренність, ми зібрали всі сили в кулак і чекали закінчення терміну вироку. 9 листопада, тобто завтра, закінчується термін покарання.. Але цього не буде. Бо у серпні минулого року завели нову справу…” – написала на батьків день народження його дочка Тетяна Штиблікова.

“Можливо, саме зараз тато їде по етапу на суд. Це все жахливо несправедливо… Адвокат сказав, що ці 5 років, які тато вже відсидів, не входитимуть до нового вироку, а йтимуть як обтяжлива обставина – судимість. Накриває якийсь розпач”, – зазначила Штиблікова. Вона також звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом прискорити переговори з РФ щодо обміну наших політв’язнів. НАПИШИ ЛИСТА ПОЛІТВ’ЯЗНЮ Родичі кремлівських бранців звертаються до всіх небайдужих із проханням підтримати їх листами, яких незаконно ув’язнені українці дуже чекають у російських застінках. Писати можна за такими адресами: 355044 г. Ставрополь-44, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю – Дудка Владимир Михайлович 1964 г.р.;

357000, с. Кочубеевское, Ставропольский край, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ставропольскому краю – Бессарабов Алексей Евгеньевич 1976 г.р.;

111020, Москва, Лефортовский Вал, дом 5, п/я 201. СИЗО-2 «Лефортово» ФСИН России – Штыбликов Дмитрий Анатольевич 1970 г.р. Читайте також:

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Усі троє бранців Кремля, яких окупанти “призначили” диверсантами – добрі друзі, а Штибліков та Бессарабов – ще й колеги по роботі в аналітичному центрі “Номос” та часописі “Чорноморська безпека”, (Дмитро – військовий експерт, Олексій – військовий журналіст, аналітик).

Ще 2008 року, після вторгнення Росії в Грузію, Штибліков опублікував у “Чорноморській безпеці” статтю з промовистою назвою “Російсько-грузинський конфлікт. Наступна – Україна?”. А у 2012-му в аналітичному матеріалі “Чи хочуть росіяни війни” (“Хотят ли русские войны?”) дійшов висновку, що робота російської військової машини спрямована на агресію проти сусідів, і Україна, ймовірно, стане її мішенню.

Володимир Дудка – капітан другого рангу запасу, сапер. У минулому командував українським кораблем радіоелектронної розвідки “Сімферополь”. У 2013 році був членом громадської приймальні міністра оборони України Павла Лебедєва в Севастополі. Після 2014 року, за словами дружини, брав участь у побутових розмінуваннях, підготовці будівельних майданчиків для траси “Таврида” в Криму та нових електростанцій.

Усі троє друзів мали проукраїнські погляди, тож стали чудовою мішенню для спецслужб держави-окупанта.

У травні 2020 року Російський правозахисний центр “Меморіал” визнав Бессарабова та Дудку політичними в’язнями і вимагає їхнього негайного звільнення. Цього вимагає й Україна.

У серпні 2021 року брат Володимира Дудки звернувся з листом до президента України з проханням взяти справу визволення політичних бранців Кремля під особистий контроль. Адже за останні два роки не було звільнено за участю держави жодного політв’язня (окрім тих, хто відсидів свій строк).

А Олексій Бессарабов у травні-2021 звернувся з листом до державного секретаря США Ентоні Блінкена, який приїздив з візитом в Україну, закликавши владу Сполучених Штатів порушити питання українських політв’язнів з Криму під час зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним.

І в серпні Блінкен надіслав відповідь на звернення Бессарабова. У своєму листі, уривки з якого опублікував сайт Крим.Реалії, очільник Держдепу США запевнив Бессарабова та інших українців – політичних бранців Кремля, що “Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян”.

“Політично мотивовані переслідування мешканців Криму через їхню політичну позицію, етнічне походження чи релігійні погляди є абсолютно неприйнятними… Знайте, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати Росію звільнити усіх українських політв’язнів, яких вона незаконно утримує, аби ви та інші політв’язні знову повернулися на свободу, возз’єдналися зі своїми близькими та продовжили життя в суверенній демократичній Україні”, – наголосив Блінкен.

Детальніше про Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова та їхнє затримання читайте в матеріалі “Новинарні“: “Надія лише на обмін”. Офіцеру-політв’язню з Севастополя Дудці 55 років виповнюється на тюремному етапі