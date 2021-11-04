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Насадження “совка”: “ДНР” випустила поштову картку на честь роковин Жовтневої революції з Леніним і Сталіним

04/11/2021 10:28

Підконтрольне бойовикам “ДНР” підприємство “Пошта Донбасу” ввело в обіг двосторонню марковану картку до 104-річчя так званої Великої Жовтневої соціалістичної революції. На ній зокрема зображені радянські диктатори Сталін та Ленін.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає сайт сепаратистів Донецька – ДАН.

Поштова картка призначена для привітання “з Днем Великої Жовтневої соціалістичної революції”, вона продовжила філателістичну серію “Радянські свята” “Пошти Донбасу”.

Зазначається, що на лицьовій стороні картки розміщено поштову марку із зображенням Володимира Леніна та Йосипа Сталіна з малюнка Є. Кібрика 1947 року.

“Художник зобразив прибуття Ілліча ввечері 24 жовтня, напередодні повстання, у Смольний – штаб більшовиків у Петербурзі, раніше – Смольний інститут шляхетних дівчат. Ленін прибув до штабу зі своєї останньої конспіративної квартири, щоб керувати повстанням.

На текстовому полі зображено орден Жовтневої революції, другий за значимістю в Радянському Союзі, заснований у 1967 році на честь 50-річчя революції.

На штемпелі для погашення – обриси відривного календаря, дата і напис: “С праздником, товарищи!” (всі написи на картці – російською мовою).

На зворотному боці картки – ще одне зображення аркуша відривного календаря, “популярного за радянської доби, із зазначеною святковою датою”.

Розмір картки 15 х 10 см, вона надрукована офсетним способом на високоякісному целюлозному картоні. Тираж – 1000 примірників, вартість – 50 російських рублів (18,3 грн). Номінальна вартість марки – 32 рублів.

Через таку продукцію окупаційна влада послідовно насаджує в ОРДО заборонену в Україні радянську символіку й злочинну більшовицьку ідеологію.

Варто зауважити, що після розпаду СРСР майже всі колишні республіки Союзу відмовилися від святкування річниці Жовтневої революції 7 листопада.
Це свято залишається державним та вихідним днем лише в Білорусі, а також у самопроголошеній “Придністровській молдавській республіці”. Крім того, 7 і 8 листопада – вихідні дні в Киргизстані, але там змінено значення свята.
Україна відмовилася від цього свята 2000 року, Росія – 2005-го.

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