САП очолив Олександр Клименко

Олександр Клименко

Призначено нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним став Олександр Клименко, якого затвердив на посаді новий генеральний прокурор Андрій Костін відразу після свого призначення.

Про це у четвер, 28 липня, повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський підписав указ №538/2022 про призначення нового генпрокурора, відповідно до вчорашнього голосування Верховної Ради.

За законом, призначити голову САП може тільки повноцінний генеральний прокурор.

“Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи. Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні”, – написав Єрмак.

Що відомо про Олександра Клименка

Клименку – 35 років, він виходець зі Слобожанщини. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові (юрист).

Його професійна кар’єра розпочалася з посади слідчого в органах внутрішніх справ Києва у березні 2010 року.

З листопада 2015 року – старший слідчий у Національній поліції.

Клименко розслідував розкрадання коштів в Укрзалізниці. З’ясував, що чиновники укладали фіктивні договори, у такий спосіб виводячи кошти з держпідприємства. Написав листа, щоб такі виплати зупинити. Проте його керівник вимагав відкликати цей лист, а коли Клименко відмовився, йому наказали здати посвідчення і залишити управління.

У березні 2016-го Клименко взяв участь у конкурсі до НАБУ і став детективом Національного антикорупційного бюро. Вже за рік – старшим детективом, з листопада 2017 року – керівником відділу.

За цей час він розслідував кримінальні провадження щодо екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також заступника глави офісу президента Олега Татарова. Він також очолював групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Участь Клименко у справі щодо Татарова називали причиною блокування призначення його головою САП після виграного конкурсу.

Справа Татарова стосувалася його причетності до корупційної схеми з квартирами Нацгвардії. Однак суд і президентська вертикаль завадили слідству НАБУ і врятували високопосадовця ОП. Нині справа фактично “похована” в Службі безпеки України.

З інтерв’ю Клименка “Українській правді” в січні 2022 року:

– Як потенційний новий антикорупційний прокурор, як ви відповісте на одвічний запит суспільства на топ-посадки? І на запитання, чому цих посадок не видно.

– Я думаю, що це вже не за горами. По більшості справ дослідили вже майже всі речові докази і допитали майже всіх свідків. Тому я думаю, що вже не так довго чекати. Уже ж досить багато вироків є з реальними термінами.

Я розумію, що немає таких резонансних проваджень. Але я думаю, що і по них так само. У справі колишнього голови Державної фіскальної служби (Романа Насірова) майже 90% доказів заслухано судом, і в будь-якому випадку буде прийнято рішення.

– Чи потрібні нашій антикорупційній системі і прокуратурі, зокрема, якісь структурні зміни? Щоб удосконалювати свою роботу, щоб суспільство ці посадки побачило?

– Так, я думаю, що в Антикорупційній прокуратурі потрібно, як мінімум, провести аудит проваджень, у тому числі закритих за останній час. Заслухати їх в присутності і прокурора, і детектива. Особливо, в тих провадженнях, де є розбіжності думок, щоб впевнитись, що дійсно рішення там було прийняте законне і інших варіантів розвитку подій там немає.

І я думаю, що потрібно провести оцінювання роботи окружного прокурора. Не може прокурор працювати в прокуратурі і за два роки направити одну справу до суду. На нього надія є, він отримує досить велику зарплату, а результати роботи мінімальні. Скрізь є оцінка діяльності, а в антикорупційній прокуратурі чомусь немає. Детективів оцінюють, а прокурорів не оцінюють.

– Якщо очолите САП, дасте нове життя справі Татарова?

– Це я фактично не можу вже коментувати. Справа не перебуває не те, що в моєму провадженні, а взагалі в провадженні Бюро. Вона в провадженні іншого органу (СБУ). Що там відбувається – я не знаю.

Процесуального шляху, як її можна реанімувати, я не бачу. Але, можливо, якщо підключити кілька розумних голів, у тому числі, з прокуратури, можливо, хтось інший бачить.

Передісторія Спеціалізована антикорупційна прокуратура залишається без керівника вже півтора року – після звільнення Назара Холодницького в серпні 2020 року.

Конкурсна комісія за участі іноземних експертів 21 грудня 2021 року закінчила проведення конкурсу на нового голову САП (найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко). Але ставленики офісу президента в комісії заблокували затвердження результатів конкурсу. Відтак комісія досі не визначила переможця. 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Однак воно не набуло чинності, і в офісі президента заявляли, що це рішення не є перепоною для визначення переможця. Це рішення ухвалив суддя ОАСК Олексія Огурцов, який є підозрюваним у справі про плівки нібито з кабінету голови суду Павла Вовка. Останній також отримав підозру в цій справі. Провадження стосується зловживань суду і створення злочинної організації. Обрання глави САП та розблокування антикорупційних справ вимагають міжнародні партнери України. Призначення обраного на конкурсі голови САП є однією з офіційних вимог Євросоюзу для збереження Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Офіс генерального прокурора 15 липня розмістив на своєму сайті оголошення про засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП, але одразу прибрав його. Втім, надалі з’явилося підтвердження, що на 19 липня таки призначене засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП.

Перед тим 18 липня має відбутися апеляційний розгляд скарги конкурсної комісії на рішення ОАСК щодо скасування порядку роботи цієї комісії. У зверненні 17 липня президент Володимир Зеленський заявив про потребу призначити нового спеціального антикорупційного прокурора відповідно до результатів конкурсу, що вже відбувся, а також провести конкурс на голову НАБУ.