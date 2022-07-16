Блокування конкурсу щодо САП: Офіс генпрокурора виставив оголошення, але вже прибрав

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Офіс генерального прокурора розмістив на своєму сайті оголошення про засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але одразу прибрав його.

Про це 16 липня повідомив громадський активіст, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

“Вчора ввечері на сайті ОГП з’явилося оголошення про заплановане на 19 липня засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. На скріні ви можете побачити оголошення (воно було за цим лінком).

Так само можете переконатися, що воно уже зникло. Це оголошення, як ви розумієте, встигли побачити не лише ми, а й міжнародні партнери”, – написав Шабунін у фейсбуці.

Він нагадав, що призначення керівника САП, яке саботує офіс президента, є вимогою Євросоюзу для збереження Україною статусу кандидата в члени ЄС, і про необхідність нарешті втілити результати конкурсу в життя цього тижня владі вкотре нагадали посли G7 та посол ЄС.

“Повторили, що це найпростіша вимога на шляху в ЄС. І весь світ спостерігає за процесом. Але найгірша частина ОП (і голова комісії Коваль) й далі продовжують робити з України посміховисько”, – наголосив Шабунін.

Громадський активіст, представник StateWatch Олександр Лємєнов нагадав, що “вже минуло 22 дні з моменту надання Україні статусу кандидата ЄС, а серед вимог для збереження статусу кандидата ми маємо виконати низку умов, зокрема нарешті призначити законного переможця конкурсу – детектива НАБУ Олександра Клименка“.

“Зрозуміло, що заступник глави офісу президента Олег Татаров докладав всіх зусиль, щоб знести Клименка “з горизонту”. Чому? Бо він, наскільки пам’ятаю, був серед членів групи детективів НАБУ, що розслідували корупційну оборонку Татарова. Співпадіння? Звісно, ні. Це одна з причин, чому Клименка не призначають. Одна із, але вкрай важлива!” – зазначив Лємєнов.

Він вказав також на те, що 18 липня має відбутися апеляційний розгляд скарги конкурсної комісії на рішення ОАСК щодо скасування порядку роботи цієї комісії. “Читайте – анулювати конкурс. Ось цей момент важливий в контексті засідання 19 липня”, – написав активіст.

“Очевидно, мали б визнати офіційно переможцем саме Клименка. Будь-який інший розклад можна вважати саботажем провладних еліт, яким підконтрольна частина комісії, щоб зірвати євроінтеграцію. До речі, в складі комісії є люди, які вимагають законного рішення, зокрема Роман Куйбіда, Драго Кос, В’ячеслав Навроцький, Томас Фаєрстоун, Нона Цоцорія. Вони зробили відповідну заяву про скликання комісії ще 11 червня”, – зазначив Лємєнов.

Передісторія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура залишається без керівника вже півтора року – після звільнення Назара Холодницького в серпні 2020 року.

Конкурсна комісія за участі іноземних експертів 21 грудня 2021 року закінчила проведення конкурсу на нового голову САП (найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко). Але ставленики офісу президента в комісії заблокували затвердження результатів конкурсу. Відтак комісія досі не визначила переможця.

20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Однак воно не набуло чинності, і в офісі президента заявляли, що це рішення не є перепоною для визначення переможця.

Це рішення ухвалив суддя ОАСК Олексія Огурцов, який є підозрюваним у справі про плівки нібито з кабінету голови суду Павла Вовка. Останній також отримав підозру в цій справі. Провадження стосується зловживань суду і створення злочинної організації.

Обрання глави САП та розблокування антикорупційних справ вимагають міжнародні партнери України.

Призначення обраного на конкурсі голови САП є однією з офіційних вимог Євросоюзу для збереження Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

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