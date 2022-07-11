Посли G7 нагадали про “критично важливе” призначення керівника САП

Посли країн “Групи семи” (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у понеділок, 11 липня, у повідомленні акаунту німецького головування в групі послів G7 у Києві.

“Як ми обговорили з віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України”, – йдеться у повідомленні.

As we discussed with DPM @StefanishynaO on July 7, #G7 Ambassadors reiterate that a timely nomination of the #SAPO Head is critically important for strengthening #Ukraine's anti-corruption institutions. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 11, 2022

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

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