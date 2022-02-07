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Репутація Зеленського залежить від конкурсу на керівника САП, – посольство США

07/02/2022 12:44

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала прискорити проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Адже від цього залежить репутація президента Володимира Зеленського.

Про це вона сказала під час програми “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна 24”.

За словами дипломатки, питання відбору керівника САП піднімалося на найвищому рівні з українським урядом.

“Президент Зеленський сказав нашому президенту, що він це зробить. У відбірковій комісії є члени, які пройшли весь процес. Він зайняв понад півтора року. Є кандидати, які готові до роботи, та вони відмовляються зробити останній крок, тобто зібратися разом, створити кворум і надіслати повідомлення про кандидата посадовцям. Я припускаю, що на них впливають корисливі інтереси, не бажаючи, щоб антикорупційний прокурор був призначений”, – зазначила Квін.

За її словами, в цій ситуації йдеться про репутацію, учасники комісії повинні припинити слухати корумпованих осіб і довести процес відбору до кінця.

“Це репутація всіх, хто говорив, що вони виконають це завдання”, – сказала вона, відповідаючи на питання, чи репутація президента теж на кону.

“Реформи вимагають багато роботи, тому що є люди, які не хочуть, щоб це сталося, і деякі з цих людей є при владі, або людьми з грошима, які можуть вплинути на процес, але це відбувається повільно, і це те, що ми хочемо бачити, бо це зрештою зробить Україну сильнішою”, – додала Крістіна Квін.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури без затримок завершити фінальний етап конкурсу.

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