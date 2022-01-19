Блінкен у Києві закликав завершити відбір глави САП

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав без затримок завершити відбір глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає “Новинарня“, таку думку він висловив, відповідаючи на запитання журналістки Мирослави Гонгадзе в інтерв’ю “Голосу Америки”, яке надвечір у середу, 19 січня, транслював канал “Україна 24”.

“Я сьогодні зустрічався з президентом Зеленським, ми говорили про практично всі ці питання, включаючи реформи. І Президент Зеленський впроваджує ці реформи, включаючи судову реформу, але є і інші речі, які мають відбутися, зокрема, призначення голови САП. Ми хочемо побачити це найближчим часом”, – сказав держсек.

Як писала “Новинарня“, державний секретар США Ентоні Блінкен вранці 19 січня прибув із несаодіваним візитом до Києва.

В Україні він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України” на тлі ескалації загрози з боку Росії.

Держсекретар також має зустрітися з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

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