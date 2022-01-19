Блінкен у Києві прокоментував судову справу Порошенка

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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва прокоментував розслідування у державній зраді проти п’ятого президента України, закликавши українських політиків об’єднатися задля спільної мети.

Як передає “Новинарня“, таку думку він висловив, відповідаючи на запитання журналістки Мирослави Гонгадзе в інтерв’ю “Голосу Америки”, яке надвечір у середу, 19 січня, транслював канал “Україна 24”.

“Я не можу докладніше коментувати цю справу (щодо Порошенка – “Н”), але важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді – цьому, чи, підкреслюю, будь-якому іншому – щоб все було законно. Щоб судді були незалежні, щоб було правосуддя без страху й докору. Щоб не було ані мазунчиків, ані переслідуваних. Щоб усе це було рівно для всіх і скрізь”, – сказав Блінкен.

Крім того, в цьому контексті він наголосив, що наразі є велика потреба об’єднання української нації перед лицем російської загрози.

“Українці мають виступати спільно, хоч би які були їхні політичні погляди, і хоч би яка була їхня відмінність у цих поглядах. Треба боронити свою країну! Росія робить усе, щоб був розбрат, щоби поділити націю, щоб люди виступали одне проти одного, але не проти неї. Треба виступити єдино, спільно проти Росії, боронячи своє майбутнє. А ми це майбутнє підтримуємо”, – резюмував глава Держдепартаменту США.

Виступаючи на пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою Блінкен також закликав українських політиків відкинути розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом на тлі можливого вторгнення РФ.

Додамо, що Ентоні Блінкен перебуває в Києві у день оголошення запобіжного заходу в провадженні про державну зраду колишнього президента Петра Порошенка. Він зупинився в готелі поруч із Печерським райсудом, де оголошували рішення та відбувався великий мітинг на підтримку Порошенка.

Інтерв’ю Блінкена “Голосу Америки” відбувалося вже після того, як Порошенка відпустили під особисте зобов’язання.

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Як писала “Новинарня“, державний секретар США Ентоні Блінкен вранці 19 січня прибув із несаодіваним візитом до Києва.

В Україні він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України” на тлі ескалації загрози з боку Росії.

Держсекретар також має зустрітися з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

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