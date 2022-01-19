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Блінкен закликав українських політиків об’єднатися на тлі загрози РФ

19/01/2022 17:01

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав українських політиків відкинути розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом на тлі можливого вторгнення РФ.

Про це він сказав, виступаючи на пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою в середу, 19 січня.

“Наскільки нам відомо, однією із давніх цілей Москви було посіяти розбіжності всередині України, аби українцям було складніше працювати разом для реалізації своїх євродемократичних амбіцій і заявляючи, що демократія є інструментом поляризації”, – цитує Блінкена “Європейська правда”.

“Україна повинна уникати будь-яких дій, які допоможуть цинічним зусиллям Росії. Не дозволяйте Москві розділити вас. Це означає, що лідери всередині українського уряду та за його межами повинні відкинути свої розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом, щоб підготуватися до важких днів”, – додав держсекретар США.

Додамо, що Блінкен перебуває у Києві у дні розгляду справи про державну зраду колишнього президента Петра Порошенка.

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Як писала “Новинарня“, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув з візитом до Києва.
В Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.
Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

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