Зеленський закликав (власних підлеглих) розблокувати призначення керівника САП

Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський заявив про потребу призначити нового спеціального антикорупційного прокурора відповідно до результатів конкурсу, що вже відбувся, а також провести конкурс на голову НАБУ.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в неділю, 17 липня.

“Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення”, – сказав Зеленський.

“Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування”, – додав він.

Як відомо, досі саме офіс президента блокував призначення керівника САП (хоча фіналізація конкурсу є вимогою ЄС і G7).

“До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу”, – сказав президент.

“Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури і в цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки. Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого. Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий”, – заявив Зеленський.

Передісторія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура залишається без керівника вже півтора року – після звільнення Назара Холодницького в серпні 2020 року.

Конкурсна комісія за участі іноземних експертів 21 грудня 2021 року закінчила проведення конкурсу на нового голову САП (найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко). Але ставленики офісу президента в комісії заблокували затвердження результатів конкурсу. Відтак комісія досі не визначила переможця.

20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Однак воно не набуло чинності, і в офісі президента заявляли, що це рішення не є перепоною для визначення переможця.

Це рішення ухвалив суддя ОАСК Олексія Огурцов, який є підозрюваним у справі про плівки нібито з кабінету голови суду Павла Вовка. Останній також отримав підозру в цій справі. Провадження стосується зловживань суду і створення злочинної організації.

Обрання глави САП та розблокування антикорупційних справ вимагають міжнародні партнери України.

Призначення обраного на конкурсі голови САП є однією з офіційних вимог Євросоюзу для збереження Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Офіс генерального прокурора 15 липня розмістив на своєму сайті оголошення про засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП, але одразу прибрав його. Втім, надалі з’явилося підтвердження, що на 19 липня таки призначене засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП.

Перед тим 18 липня має відбутися апеляційний розгляд скарги конкурсної комісії на рішення ОАСК щодо скасування порядку роботи цієї комісії.

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