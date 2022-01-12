Суд зобов’язав закрити справу Татарова. Йдеться про скандал із квартирами для Нацгвардії

Олег Татаров

Шевченківський райсуд суд Києва задовольнив скаргу адвоката і зобов’язав прокурорів офісу генпрокурора закрити кримінальне провадження стосовно заступника голови офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє Центр протидії корупції в телеграмі з посиланням на рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

“Скаргу адвоката Лисенка Володимира Анатолійовича, який діє в інтересах ОСОБА_2 , на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора – задовольнити. Зобов`язати уповноваженого прокурора Офісу генерального прокурора, який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні №52020000000000655 від 20.10.2020, вчинити процесуальну дію – прийняти постанову про закриття кримінального провадження №52020000000000655”, – йдеться у резолютивній частині рішення слідчого судді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Зазначається, що суд закрив справу на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу, тобто у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування.

У суді адвокат апелював до того, що його підзахисний набув статус підозрюваного у кримінальному провадженні 30 листопада 2020 року, а відтак останнім днем строку досудового розслідування відносно нього, враховуючи постанову заступника генпрокурора про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, було 28 лютого 2021 року.

“З огляду на те, що протягом тривалого часу не здійснювалося жодних процесуальних дій у кримінальному провадженні, сторона захисту 18.11.2021 звернулася до прокурора в даному кримінальному провадженні з клопотанням про вчинення процесуальної дії, а саме: прийняття постанови про закриття кримінального провадження”, – йдеться у мотивувальній частині рішення суду.

Як відомо, заступника керівника офісу президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу зі схемою з квартирами Нацгвардії та завдані збитків на близько 81 млн грн.

У грудні 2020 року за рішенням заступника Генпрокурора Олексія Симоненка справу передали на дорозслідування до СБУ.

Водночас у листопаді 2021 року в СБУ повідомили, що так і не отримали від НАБУ матеріали у цій справі.

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