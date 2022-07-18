У Литві на кордоні з Білоруссю завернули рекордну з початку року групу мігрантів

Литовські прикордонники протягом минулої доби розвернули на кордоні з Білоруссю понад 80 мігрантів, які намагались нелегально потрапити в країну – найбільше з початку року.

Про це в понеділок, 18 липня, інформує LRT.

Перейти білорусько-литовський кордон у недозволених місцях намагалася 81 особа. Для порівняння, 13 липня на кордоні розвернули 44 мігрантів, 14 липня – 35, 16 липня – 16, а 17-го жодних таких спроб не помітили.

Найбільше людей на білорусько-литовському кордоні розвернули 27 листопада 2021 року – тоді нелегально потрапити в країну намагались 108 осіб.

У прикордонній службі прокоментували, що поки цей поодинокий випадок не дає підстав говорити про нову хвилю нелегальної міграції через Білорусь, але це “явний сигнал”, що такі сценарії можуть повторитися.

Загалом з початку 2022 року литовські прикордонники розвернули на кордоні 2 567 осіб, тоді як за 2021 рік – 8106.

Контекст

Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від штучно створеної міграційної кризи. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

Польща нещодавно закінчила будівництво 186-кілометрової стіни, а Литва планує завершити будівництво бар’єру із системами спостереження до кінця року.

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