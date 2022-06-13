Польща на кордоні з Білоруссю збудувала стіну на 140 км

У Польщі завершили спорудження відрізка загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.
Про це інформує пресслужба Прикордонної служби РП у твіттері.
“Перші ділянки збудованого загородження на кордоні введено в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км”, – йдеться в повідомленні.
#bariera🇵🇱🇧🇾
Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱
Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022
Зазначається, що найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні.
Загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Будівельні роботи планують завершити до 30 червня.
Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку минулого року, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками.
Після цього Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та посилила охорону.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 110 – 13.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!