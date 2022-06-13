Польща на кордоні з Білоруссю збудувала стіну на 140 км

У Польщі завершили спорудження відрізка загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.

Про це інформує пресслужба Прикордонної служби РП у твіттері.

“Перші ділянки збудованого загородження на кордоні введено в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км”, – йдеться в повідомленні.

#bariera🇵🇱🇧🇾

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱 Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Зазначається, що найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні.

Загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Будівельні роботи планують завершити до 30 червня.

Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку минулого року, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками.

Після цього Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та посилила охорону.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 110 – 13.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ