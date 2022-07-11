Литва розширила санкції на транзит товарів до Калінінградської області РФ

Литва в рамках санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації розширила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Про це вранці в понеділок, 11 липня, інформує Reuters.

Нові обмеження стосуються алкогольної продукції та промислових хімікатів на основі спирту.

Також до списку потрапили деревина та цемент.

Контекст

18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть “розв’язані руки для вирішення питання будь-якими способами”, якщо ЄС не виправить ситуацію з “блокадою Калінінграда”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію “безпрецедентною” і рішення – “незаконним”.

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