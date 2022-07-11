Home / Світ / Європа / Литва розширила санкції на транзит товарів до Калінінградської області РФ

Литва розширила санкції на транзит товарів до Калінінградської області РФ

11/07/2022 10:31

Литва в рамках санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації розширила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Про це вранці в понеділок, 11 липня, інформує Reuters.

Нові обмеження стосуються алкогольної продукції та промислових хімікатів на основі спирту.

Також до списку потрапили деревина та цемент.

Контекст

18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.
У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть “розв’язані руки для вирішення питання будь-якими способами”, якщо ЄС не виправить ситуацію з “блокадою Калінінграда”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію “безпрецедентною” і рішення – “незаконним”.

Читайте також:
Хакери РФ атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград

Унікальних переглядів: 29
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Артилерія ЗСУ ювелірно уразила базу Росгвардії в Херсоні

Уранці нова високоточна артилерія ЗС України вразила базу Росгвардії на вулиці Пестеля в Херсоні. Про це в неділю, 10 липня, повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань. “В...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse