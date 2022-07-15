Звільнена з полону Тайра поїхала на Warrior Games: перед турніром у США – збори в Британії. ФОТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і Юлія Паєвська

Звільнена з російського полону волонтерка і парамедик Юлія Паєвська “Тайра” у складі збірної України прибула на навчально-тренувальні збори до Великої Британії, де готуватиметься до участі в міжнародних спортивних змаганнях Warrior Games.

Про це вона повідомила в четвер, 14 липня, в фейсбуці.

Цього дня в найстарішому саду Британії, розташованому у Вестмінстері, відбувся урочистий прийом на честь прибуття української національної збірної Ігор Воїнів.

“Я потішилась гарним настроєм і прекрасним спілкуванням з чудовими людьми. Мене дуже вразила невимушена атмосфера заходу і непідробна щирість, з якою посадовці Великої Британії запевняли нас у всебічній підтримці на нашому нелегкому шляху в цій війні за свободу і незалежність у всьому світі. Ми не самі в цій битві!”, – написала вона.

Прийом відвідали міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, міністр у справах ветеранів Джоні Мерсер, міністр торгової політики Пенні Морданд, представники дипломатичних установ країн-партнерів.

Бен Воллес (у центрі)Як зазначили в пресслужбі Міністерства у справах ветеранів, цього року змагання відбудуться в американському Орландо (штат Флорида) із 16 до 29 серпня. Вперше участь у них візьмуть українські ветерани та військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, травми та захворювання під час захисту Батьківщини.

Через військові дії та безпекові обмеження учасники нашої збірної не мали змоги провести повноцінні спортивні тренування в Україні. Однак завдяки міжнародним партнерам вони підготуються до змагань у Великій Британії.

Поїздка збірної на Warrior Games не фінансується з бюджету України – усі витрати взяли на себе іноземні партнери.

Зокрема, участь української збірної у змаганнях стала можлива завдяки міжнародному співробітництву урядів України та Великої Британії, міжурядовій взаємодії Мінветеранів з Міноборони, МВС, МЗС та МОЗ, а також міжнародним партнерам Blind Veterans UK, Mighty Oaks Foundation та Save Our Allies.

Переїзд української делегації територією України та Польщі забезпечили американські благодійні організації Mighty Oaks Foundation та Save Our Allies. Авіапереліт з Польщі до Великої Британії – Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії літаком аеробус С330.

Довідково

Warrior Games (“Ігри воїні”в) – це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Захід організовує міністерство оборони США з 2010 року у 12 адаптивних видах спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, паверліфтинг, волейбол сидячи.

“Новинарня” ще 2020 року писала, як Тайра готувалася до таких змагань.

Передісторія

Юлію Паєвську “Тайру” та її водія росіяни взяли в полон 16 березня у районі Маріуполя. Вона евакуювала поранених цивільних. Про звільнення Тайри стало відомо 17 червня.

Паєвська – відома волонтерка, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі. У мирному житті вона тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще на початку війни на Донбасі сформувала свою команду парамедиків для евакуації під назвою “Ангели Тайри”. Згодом служила як парамедик у лавах ЗСУ, звільнилася.

Після повномасштабного російського вторгнення знову повернулася на фронт для надання першої допомоги пораненим та їхньої евакуації, працювала в Маріуполі.

Через кілька днів після потрапляння Тайри в полон російське ТБ 22 березня показало відео з нею, засвідчивши, що Юлія жива.

20 травня агентство Associated Press опублікувало відео Тайри з натільної камери, зняте в Маріуполі на початку березня – ще до того, як вона потрапила в полон.

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