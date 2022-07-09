Командувач ОС Наєв проінспектував позиції на білоруському напрямку. ВІДЕО

Командувач об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв відвідав Північну операційну зону, де тривають заходи з підсилення позицій на кордоні з Білоруссю, та заявив, що оборона “непрохідна для противника”.

Про це вранці в суботу, 9 липня, повідомила пресслужба КОС.

Зазначається, що генерал-лейтенант Наєв відвідав позиції військовослужбовців Збройних сил України та прикордонників, поспілкувався з військовослужбовцями безпосередньо на позиціях, ознайомився з умовами їхньої служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.

“На даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій”, – запевнив Наєв.

Як повідомив командувач, тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

За словами Наєва, робота триває і в штабах та органах військового управління, де досвідчені бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках, і безпосередньо на місцях командири керують підлеглим особовим складом.

“Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника”, – наголосив командувач об’єднаних сил ЗСУ.

Того ж дня генерал-лейтенант Наєв нагородив відомчими відзнаками військовослужбовців, які особливо старанно проявили себе під час виконання завдань.

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Контекст

Нагадаємо, в період з 28 червня в Гомельській області Білорусі проводять військові збори з військовозобов’язаними. В регіоні масово виписують повістки чоловікам, але пояснюють це лише звіркою облікових даних.

Мобнавчання продовжили до 9 липня поточного року. При цьому лікарям нібито повідомили про заборону виїзду за межі країни.

У Генштабі ЗС України не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах і ведення розвідки. Ознак створення ударного угруповання, достатнього для наступу на Україну, немає.

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