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112-та бригада ТрО ЗСУ заспокоїла киян на тлі розмов про “напад білорусів”

04/07/2022 18:18

112-та окрема бригада територіальної оборони ЗС України несе бойове чергування на укріплених позиціях навколо Києва та закликає киян не поширювати панічні настрої на тлі чуток про ймовірний наступ противника з північного напрямку. Військові переконують: у столиці лишатися безпечно.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці підрозділу в понеділок, 4 липня.

“Останнім часом ми отримуємо багато запитів від громадян, мирних мешканців Києва: чи безпечно залишатися у столиці? Попри щоденні інформаційні провокації та гучні заголовки у пресі, по-перше, закликаємо киян не панікувати! Київ під надійним захистом 112-ї бригади ТрО Збройних сил України. Частина наших підрозділів залишається і несе бойове чергування на своїх укріплених рубежах оборони Києва”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що “вояки 112-ї бригади територіальної оборони готові до будь-якого розвитку подій. Також пліч-о-пліч зі 112-ю бригадою ТрО ЗСУ на київському напрямку стоять інші підрозділи Збройних сил України і сил оборони України“.

“…Більшість наших військовослужбовців – це кияни, мотивовані і патріотичні добровольці, які у перші дні повномасштабної російської агресії проти України зголосилися до лав 112-ї бригади. Більшість із них були цивільними громадянами та не мали військового досвіду і військових спеціальностей. Нині, після 130 днів повномасштабної російської агресії, наші добровольці стали справжніми військовослужбовцями і злагодженим військовим підрозділом. Вони продовжують на щоденних тренуваннях відточувати свою військову майстерність”, – сказано в повідомленні.

Ті військовослужбовці, які не залучені до бойового чергування, щоденно проходять тренування і бойову підготовку, наголосили в 112 обртро, згадавши про заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини, тактики бою у місті, протитанкової підготовки тощо.

При цьому частина підрозділів 112-ї бригади, що складаються з військовослужбовців-киян, “у ці хвилини героїчно виконують свої бойові завдання на лінії зіткнення з московською ордою на сході та півдні України”.

Водночас 112 обтро нагадує, що, “розслаблятися зарано” і в Києві.

“Закликаємо киян з розумінням поставитися до певних обмежень, які покладають на нас обставини військового часу. Зокрема рекомендуємо:
– мешканцям передмістя завчасно виїжджати зранку на роботу, з розрахунком, що можна потрапити у затор під час перевірки документів на блокпості;
– закликаємо дотримуватися і не порушувати вимог комендантської години, адже вона є запорукою безпеки та спокою для вас та ваших родин;
– закликаємо не ігнорувати попередження повітряної тривоги! Якщо ви почули сигнал «Повітряна тривога» – негайно ховайтеся у найближчій станції метрополітену або прямуйте до обладнаного укриття. Найближче укриття ви можете знайти на офіційній карті Київської міської державної адміністрації за цим посиланням;
– закликаємо відмовитися від пікніків та розваг у столичних лісових масивах, адже там можуть залишатися діючі військові позиції військовослужбовців Збройних сил України”.

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Контекст

Нагадаємо, в період з 28 червня в Гомельській області Білорусі проводять військові збори з військовозобов’язаними. В регіоні масово виписують повістки чоловікам, але пояснюють це лише звіркою облікових даних.
Мобнавчання продовжили до 9 липня поточного року. При цьому лікарям нібито повідомили про заборону виїзду за межі країни.
У Генштабі ЗС України не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах і ведення розвідки. Ознак створення ударного угруповання, достатнього для наступу на Україну, немає.

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