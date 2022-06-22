Білорусь почала “мобілізаційні навчання” на кордоні з Україною

Міністерство оборони Білорусі оголосили про “мобілізаційні навчання” з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

Про це в середу, 22 червня, інформує білоруське державне інформагентство “Белта”.

“Щорічне вчення, минулого року аналогічне було проведено з військовими комісаріатами Могилівської області. Мета – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення”, – йдеться в повідомленні.

Білоруські військові потягнуть на збори військовозобов’язаних запасу. Комісаріати хочуть “відпрацювати” питання оповіщення та відправки громадян у військові частини.

Планується у навчаннях задіяти сили спеціальних операцій збройних сил Білорусі. Це робиться для того, щоб створити наближеною до реальності обстановку.

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