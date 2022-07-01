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На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів білоруської армії, прямий наступ малоймовірний, – ГУР

01/07/2022 14:27

На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів ЗС Білорусі. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив в інтерв’ю Військовому телебаченню України.

“Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій”, – пояснив Скібіцький, якого цитує пресслужба ГУР.

За його словами, перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

“Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території білорусі”, – зазначив представник Головного управління розвідки.

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